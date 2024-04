Nowe Nokie przypomną Ci genialne telefony sprzed lat

Chociaż dzisiejszy rynek urządzeń mobilnych jest bez wątpienia opanowany przez smartfony, to jednak producenci tacy jak Nokia nadal projektują i wprowadzają do sprzedaży nowe wersje klasycznych modeli. Te telefony mogą sprawić, że zakręci się Wam łezka w oku. To prawdziwy powrót do przeszłości.

Klasyka w nowoczesnym wydaniu

HMD, czyli producent urządzeń marki Nokia właśnie pochwalił się aż 3 nowymi wersjami klasycznych telefonów, które znamy już od wielu lat. Pierwszy z nich do nowoczesne wydanie modelu, który możecie kojarzyć z pierwszych lat popularności telefonów komórkowych w Polsce. Jest to Nokia 6310, czyli jedna z następczyń kultowej Nokii 6300.

Nokia 6310 (2024) (źródło: HMD)

Co prawda to nie to samo, jednak w designie już na pierwszy rzut oka widać nawiązania do pierwowzoru. Nowa Nokia została wyposażona 2,8-calowy wyświetlacz LCD, 8 MB RAM i 16 MB pamięci wewnętrznej. Muszę przyznać, że po codziennym pisaniu o nowych smartfonach bardzo dziwnie patrzy się mi na takie wartości. Wbudowaną pamięć można jednak rozbudować za pomocą kart microSD o pojemności nawet 32 GB.

Oczywiście nie jest to pierwsze odświeżenie tego modelu. Ostatnie pochodzi z 2021 roku i w stosunku do niego producent zdecydował się tutaj na umieszczenie większego akumulatora, który w tym telefonie może pochwalić się pojemnością dokładnie 1450 mAh, co według zapewnień ma wystarczyć nawet na 27 dni w trybie czuwania. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy jeszcze m.in. 0,3 Mpix aparat i złącze audio jack 3,5 mm.

Nokia lubi nostalgię

Pamiętacie Nokię 5310 XpressMusic? Ja pamiętam, że w podstawówce określała ona jej posiadacza jako prawdziwego fana muzyki i oczywiście zapewniała szacun na szkolnych korytarzach. Nowa wersja Nokii 5310 została wyposażona w ikoniczne przyciski do sterowania muzyką. Oprócz tego na pokładzie znalazł się 2,8-calowy ekran LCD, procesor Unisoc 6531F wspierany przez 8 MB RAM i 16 MB pamięci wewnętrznej oraz oczywiście 3,5 mm złącze audio (w końcu to muzyczny telefon). O dostarczanie energii zadba akumulator o pojemności 1450 mAh.

Nokia 5310 (2024) (źródło: HMD)

Ostatnim modelem, który pojawił się na stronach HMD jest Nokia 230. W tym przypadku ciężko mówić o nostalgii, bo to odświeżona wersja urządzenia, które na rynek po raz pierwszy trafiło w 2015 roku, więc w porównaniu z innymi klasykami – stosunkowo niedawno. Tutaj producent również zdecydował się na 2,8-calowego LCD, ale – uwaga uwaga – mamy tutaj kamerkę do selfie. Zarówno ona, jak i główny aparat mają po 2 Mpix (a to i tak najwięcej z całej trójki).

Nokia 230 (2024) (źródło: HMD)

Na pokładzie nowej Nokii 230 znalazły się dokładnie te same podzespoły, co w przypadku opisanej powyżej 5310. Producent na swojej stronie internetowej nie umieścił niestety informacji o cenie, ani dostępności przedstawionych tutaj modeli. Bylibyście zainteresowani którymś z nich, gdyby trafił do Polski?