Air fryer legendarnej marki w promocji

Frytkownica beztłuszczowa kultowej marki dołącza do portfolio sprzętów kuchennych sprzedawanych w popularnej niemieckiej sieci handlowej. Ten air fryer pomoże przygotować Ci posiłki aż dla sześciu osób naraz.

Lidl sprzedaje air fryer kultowej marki

Do grona sprzętów sprzedawanych w sieci handlowej Lidl oraz w sklepie internetowym dołącza kolejny air fryer o mocy 1400 W, opracowany przez legendarną markę Tefal. Ponadto urządzenie będzie dostępne w promocji.

Frytkownica beztłuszczowa ze zintegrowaną funkcją grilla Tefal EY5018 oferuje pojemność 4,2 litra (według informacji udzielonych przez producenta jest to odpowiednik 1 kilograma). Dzięki temu użytkownik może w jednym czasie przygotować posiłek dla 6 osób. Sprzęt pozwala na regulowanie temperatury w zakresie od 80 do 200 stopni Celsjusza, co sprawia, że możesz zarówno upiec danie, jak i podgrzać wcześniej przyrządzony posiłek.

Tefal EY5018 (źródło: Lidl)

Air fryer wyposażono w zintegrowany timer działający do 60 minut z funkcją automatycznego wyłączenia. Ponadto frytkownica Tefal umożliwia przygotowanie potraw jak na grillu. Aby skorzystać wystarczy umieścić specjalny ruszt grillowy dołączony w zestawie.

Użytkownik steruje urządzeniem za pomocą dwóch manualnych pokręteł do ustawiania temperatury oraz czasu gotowania. Dodatkowym wsparciem w przygotowaniu posiłków będą przepisy online, które można otworzyć za pomocą kodu QR umieszczonego na opakowaniu. Warto pamiętać, że sprzęt jest dość spory – waży około 5 kg, a jego wymiary wynoszą 27 x 32,4 cm. Co ważne, wszystkie zdejmowalne elementy można myć w zmywarce.

Tefal EY5018 zadebiutował w sieci handlowej Lidl oraz w sklepie online. Urządzenie jest teraz dostępne w cenie 299 złotych (50 złotych taniej).

Tefal EY5018 (źródło: Lidl)

Jeszcze więcej promocji na kuchenne urządzenia w Lidlu

Air fryer kultowej marki to niejedyny sprzęt oferowany w promocyjnej cenie w Lidlu. Taniej kupisz też: