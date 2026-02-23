Air fryer legendarnej marki w promocji

Frytkownica beztłuszczowa kultowej marki dołącza do portfolio sprzętów kuchennych sprzedawanych w popularnej niemieckiej sieci handlowej. Ten air fryer pomoże przygotować Ci posiłki aż dla sześciu osób naraz.
Lidl sprzedaje air fryer kultowej marki
Do grona sprzętów sprzedawanych w sieci handlowej Lidl oraz w sklepie internetowym dołącza kolejny air fryer o mocy 1400 W, opracowany przez legendarną markę Tefal. Ponadto urządzenie będzie dostępne w promocji.
Frytkownica beztłuszczowa ze zintegrowaną funkcją grilla Tefal EY5018 oferuje pojemność 4,2 litra (według informacji udzielonych przez producenta jest to odpowiednik 1 kilograma). Dzięki temu użytkownik może w jednym czasie przygotować posiłek dla 6 osób. Sprzęt pozwala na regulowanie temperatury w zakresie od 80 do 200 stopni Celsjusza, co sprawia, że możesz zarówno upiec danie, jak i podgrzać wcześniej przyrządzony posiłek.
Air fryer wyposażono w zintegrowany timer działający do 60 minut z funkcją automatycznego wyłączenia. Ponadto frytkownica Tefal umożliwia przygotowanie potraw jak na grillu. Aby skorzystać wystarczy umieścić specjalny ruszt grillowy dołączony w zestawie.
Użytkownik steruje urządzeniem za pomocą dwóch manualnych pokręteł do ustawiania temperatury oraz czasu gotowania. Dodatkowym wsparciem w przygotowaniu posiłków będą przepisy online, które można otworzyć za pomocą kodu QR umieszczonego na opakowaniu. Warto pamiętać, że sprzęt jest dość spory – waży około 5 kg, a jego wymiary wynoszą 27 x 32,4 cm. Co ważne, wszystkie zdejmowalne elementy można myć w zmywarce.
Tefal EY5018 zadebiutował w sieci handlowej Lidl oraz w sklepie online. Urządzenie jest teraz dostępne w cenie 299 złotych (50 złotych taniej).
Jeszcze więcej promocji na kuchenne urządzenia w Lidlu
Air fryer kultowej marki to niejedyny sprzęt oferowany w promocyjnej cenie w Lidlu. Taniej kupisz też:
- toster SilverCrest 870 W za 49,99 złotych (10 złotych taniej),
- czajnik elektryczny SilverCrest 3100 W za 49,99 złotych (10 złotych taniej),
- blender kielichowy SilverCrest 600 W za 109,99 złotych (40 złotych taniej),
- blender do smoothie SilverCrest za 64,50 złotych (50% taniej),
- blender ręczny SilverCrest za 39,99 złotych (10 złotych taniej),
- zgrzewarkę próżniową z akcesoriami SilverCrest za 69 złotych (53% taniej),
- automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Magnifica S 1450 W za 1099 złotych (50 złotych taniej) po aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.