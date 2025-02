Acer pokazał laptopy dla graczy. Mają to, co mieć powinny

Trwa Intel Extreme Masters 2025 w Katowicach. Z tej okazji firma Acer zaprezentowała dwa nowe laptopy dla graczy: Predator Helios Neo 16 AI oraz Predator Helios Neo 18 AI. Zgodnie z nazwami są to propozycje dla miłośników większych ekranów, oczekujących także dostępu do rozmaitych funkcji sztucznej inteligencji. Mają też to, co mieć powinny, a więc najnowsze podzespoły.

Gamingowe laptopy Acer Predator Helios Neo 16 AI i 18 AI zmierzają do Europy

Gamingowe laptopy Acer Predator Helios Neo 16 AI oraz Predator Helios Neo 18 AI bazują na nowoczesnych podzespołach. Mają na pokładach procesory Intel Core Ultra serii 200HX oraz karty graficzne Nvidia GeForce serii RTX 50, a konkretnie – w zależności od wariantu – RTX 5070 lub RTX 5070 Ti.

Acer Predator Helios Neo 16 AI (fot. Acer)

Do tego dokładają jeszcze maksymalnie po 64 GB RAM w formacie DDR5, dyski SSD o pojemności do 2 TB oraz akumulatory o pojemności 90 Wh. Miłośników rozgrywki online zainteresować może zaś informacja o obecności karty sieciowej Wi-Fi 6E oraz portu Ethernet LAN o przepustowości do 2,5 Gb/s.

O wydajność można więc raczej być spokojnym. Inną istotną kwestią każdego gamingowego laptopa jest wyświetlacz. W najwyższych wariantach Predator Helios Neo 16 AI oferuje panel OLED o rozdzielczości 2560×1600, częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji 1 ms, a Predator Helios Neo 18 AI – ekran LCD z podświetleniem Mini LED o takiej samej rozdzielczości, ale częstotliwości odświeżania 250 Hz i czasie reakcji 3 ms. W obu przypadkach jest zatem nieźle.

Acer Predator Helios Neo 18 AI (fot. Acer)

Producent dorzuca do tego zaawansowany (według niego: wydajny i cichy) system chłodzenia AeroBlade 3D piątej generacji, klawiaturę z 4-strefowym podświetleniem RGB, kamerkę Full HD, głośniki stereo oraz układ trzech mikrofonów.

Specyfikacja Acer Predator Helios Neo 16 AI i Predator Helios Neo 18 AI:

Predator Helios Neo 16 AI (PHN16-73) Predator Helios Neo 18 AI (PHN18-72) Wyświetlacz 16 cali,

OLED lub LCD,

do 2560×1600 pikseli,

do 240 Hz,

do 500 nitów 18 cali,

Mini LED lub LCD,

do 2560×1600 pikseli,

do 250 Hz,

do 500 nitów Procesor Intel Core Ultra 7 255HX lub

Intel Core Ultra 9 275HX Intel Core Ultra 7 255HX lub

Intel Core Ultra 9 275HX Grafika GeForce RTX 5070 Ti lub

GeForce RTX 5070 GeForce RTX 5070 Ti lub

GeForce RTX 5070 Pamięć Do 64 GB DDR5 (6400 Hz) Do 64 GB DDR5 (6400 Hz) Dysk SSD do 2 TB SSD do 2 TB Akumulator 90 Wh 90 Wh Łączność Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.4,

LAN (do 2,5 Gb/s),

Thunderbolt 4,

USB typu C,

USB typu A,

HDMI 2.1,

mini jack,

microSD Wi-Fi 6E,

Bluetooth 5.3,

LAN (do 2,5 Gb/s),

Thunderbolt 4,

USB typu C,

USB typu A,

HDMI 2.1,

mini jack,

microSD Audio Głośniki stereo z DTS: X Ultra Głośniki stereo z DTS: X Ultra Wymiary i waga 256,8×275,5×13,5-26,8 mm,

2,7 kg 401×307,9×14,9-28 mm,

3,3 kg

Kiedy premiera i jaka cena nowych laptopów Acera?

Mniejszy z tej dwójki zadebiutuje w Europie w maju, a jego ceny rozpoczną się od 1699 euro (równowartość ~7130 złotych). Z kolei premiera laptopa Predator Helios Neo 18 AI na Starym Kontynencie została zaplanowana na czerwiec, a ceny wystartują z poziomu 1799 euro (~7550 złotych).