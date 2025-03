Google Pixel 9a zaliczył falstart. Dlaczego nie można go jeszcze kupić?

Chociaż smartfon Google Pixel 9a został zaprezentowany 19 marca 2025 roku, nadal nie jest dostępny w sprzedaży. Okazuje się, że producent z Mountain View napotkał problem, który zmusił go do opóźnienia rozpoczęcia przyjmowania zamówień od klientów.

Dlaczego smartfon Google Pixel 9a nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży?

Kiedy Google zaprezentowało smartfony z serii Pixel 9 w dniu 13 sierpnia 2024 roku, od razu rozpoczęło ich przedsprzedaż w Polsce. Naturalnie spodziewaliśmy się, że podobnie będzie w przypadku zaprezentowanego wczoraj następcy Google Pixel 8a. Tak się jednak nie stało. Dlaczego?

Amerykanie przekazali informację, że w przypadku „niewielkiej liczby urządzeń” ujawniono „problem z jakością podzespołów”. Niestety nie zdradzili większej ilości szczegółów, ale taka decyzja jest rozsądna. Zaskakujące jest jednak to, że podjęto ją w ostatniej chwili, podczas gdy wydawało się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik.

Osoby zainteresowane zakupem nowego Pixela ze średniej półki muszą uzbroić się zatem w odrobinę cierpliwości. Producent oficjalnie informuje, że sprzedaż Google Pixel 9a rozpocznie się w Polsce w kwietniu. Smartfon będzie dostępny w Google Store oraz sieci Media Expert i u operatora Play w cenie od 2399 złotych.

Dlaczego Google Pixel 9a ma tylko 8 GB RAM?

Smartfon Google Pixel 9 ma 12 GB RAM, natomiast modele Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL po 16 GB RAM. Z kolei nowo zaprezentowany Pixel 9a wyposażono w tylko 8 GB. Taka ilość pamięci operacyjnej nie pozostaje bez wpływu na możliwości w zakresie funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Serwis Ars Technica podaje, że Google Pixel 9a dysponuje modelem Gemini Nano 1.0 XXS, który nie działa ciągle w tle jak Gemini Nano XS w Pixelach 9, 9 Pro i 9 Pro XL (jest on stale załadowany w pamięci operacyjnej). Smartfon uruchamia go wyłącznie w sytuacji, gdy jest potrzebny, co może wpłynąć na wydajność AI na urządzeniu – zadania mogą być przetwarzane dłużej.

Ponadto model Gemini Nano XXS obsługuje wyłącznie zadania tekstowe, co oznacza, że użytkownicy Pixela 9a nie skorzystają z aplikacji Pixel Screenshots ani funkcji Call Notes. Oba rozwiązania nie są jednak dostępne w Polsce.