Abonament komórkowy za pół ceny i światłowód za darmo w Orange

Orange przygotowało nowe promocje dla klientów. Operator oferuje między innymi rabat w wysokości 50% na abonament komórkowy oraz nawet 100% zniżki na światłowód.

Rabat na abonament w Orange i więcej GB w pakiecie

W portfolio operatora pojawiła się dzisiaj nowa oferta – Rodzinne numery. Klienci, którzy wybiorą Plan M w cenie od 75 złotych miesięcznie lub Plan L, kosztujący od 95 złotych co miesiąc, zapłacą 50% mniej za drugi i każdy kolejny numer z tym samym planem. W praktyce oznacza to, że cena za Plan M wyniesie od 37,50 złotych miesięcznie, a za Plan L od 47,50 złotych co miesiąc (po rabatach).

Niniejsza oferta jest dostępna też dla klientów, którzy już teraz posiadają Plan M lub Plan L. Ponadto zainteresowani mogą dokupić wybrane smartfony o połowę taniej:

Do tego operator zdecydował się zwiększyć o 100% liczbę gigabajtów do wykorzystania każdego miesiąca w Planie XS i Planie M. W przypadku tego ostatniego dostępna paczka GB to teraz 300 GB (zamiast 150 GB).

Orange Światłowód za 0 złotych

Najnowsza promocja obejmuje również internet światłowodowy. Klienci, którzy zdecydują się na opcję o prędkości do 8 Gbit/s, nie będą musieli płacić abonamentu przez 12 miesięcy. W przypadku pozostałych darmowy okres jest nieco krótszy:

do 900 Mbit/s, do 1 Gbit/s i do 2 Gbit/s – sześć miesięcy,

do 600 Mbit/s – trzy miesiące.

Ponadto operator informuje, że na podobne warunki mogą liczyć osoby, które wybiorą światłowód wraz z usługą Extra TV, zapewniającą dostęp do 209 kanałów. W takim przypadku rabat zostanie przyznany zarówno na internet, jak i Extra TV. Niniejsza oferta jest jednak skierowana wyłącznie do nowych klientów.

Nowi użytkownicy światłowodu Orange wraz z usługą Extra TV mogą również aktywować dostęp do Polsat Sport Premium, Canal+ Super Sport, Canal+ Seriale i Filmy oraz HBO z serwisem HBO Max i opłacać go razem z rachunkiem od Orange, zamiast robić to osobno.

W ramach najnowszej oferty operatora można też wybrać Orange Światłowód z Netflixiem – w zależności od oferty, dostęp do tego serwisu VOD będzie bezpłatny przez nawet 6 miesięcy (Plan Podstawowy).