Roborock podnosi poprzeczkę. Nowy robot sprzątający zrobi więcej niż się spodziewasz

Znany producent robotów sprzątających pochwalił się nowym modelem automatycznego odkurzacza, który nie tylko odkurzy i umyje podłogi. Zajmie się też kolejnymi, domowymi powierzchniami. Brzmi intrygująco, prawda?

Roborock P20 Ultra Plus zmienia zasady gry

Chińska marka Roborock znana jest z nowatorskich modeli robotów sprzątających. Jednym z nich niewątpliwie jest model podnoszący skarpety z podłogi, czyli Roborock Saros Z70. Teraz producent ponownie prezentuje innowacyjne rozwiązanie. P20 Ultra Plus to nowy robot, który w moich oczach nieco zmienia zasady gry.

Dotychczas osoby, które posiadają w domu dywany, poszukiwały odkurzacza z funkcją unoszenia mopa lub opcji pozostawiania nakładek w stacji dokującej. W nowym modelu chińskiej maszyny sytuacja wygląda zgoła inaczej. Wdrożone rozwiązanie polega na integracji potrójnego systemu czyszczenia termicznego, złożonego z:

prania tkaniny w temperaturze 100 stopni Celsjusza,

mycia na gorąco pod ciśnieniem w temperaturze 60 stopni Celsjusza,

suszenia w temperaturze 55 stopni Celsjusza.

Zgodnie z deklaracją producenta, taki mechanizm pozwala na skuteczne usuwanie uporczywych plan oraz sterylizację, eliminując 99,99% drobnoustrojów, nieprzyjemnych zapachów czy pleśni. Ponadto dzięki systemowi Chassis Lift 2.0 robot adaptacyjnie dostosowuje swoją wysokość w zakresie 2 centymetrów do progów i dywanów z długim włosiem (do 3 centymetrów).

Roborock P20 Ultra Plus (źródło: Gizmochina)

Rozwiązanie to zapowiada się jako genialne, choć rodzi w mojej głowie kilka wątpliwości. Jednym z głównych pytań jest to, czy namaczanie wykładzin i suszenie ich nie uszkodzi podłogi pod dywanem? Źródło nie wspomina też, czy taka „sterylizacja” jest konieczna przy każdym sprzątaniu, czy jednak użytkownik może zdecydować się na nią raz na jakiś czas, np. za pomocą aplikacji.

Jakie jeszcze funkcje oferuje robot sprzątający Roborock P20 Ultra Plus?

Roborock P20 Ultra Plus jest dość kompaktowym rozwiązaniem – ma wysokość zaledwie 7,98 centymetra, więc wjedzie pod większość mebli, sof czy szafek. Robot ten oferuje moc ssania na poziomie 25 tysięcy Paskali oraz specjalny system zapobiegający splątaniu włosów czy sierści.

Roborock P20 Ultra Plus (źródło: Gizmochina)

Na pokładzie nowego urządzenia znalazła się również funkcja zdalnego monitoringu wideo oraz wykrywania zwierząt domowych. Model ten oferuje też możliwość zintegrowania go z systemem Roborock RRming GPT i jest kompatybilny z Apple Home.

Roborock P20 Ultra Plus trafił już na chiński rynek. Producent wycenił ten model na 4299 juanów, co po przeliczeniu jest równowartością około 2180 złotych.