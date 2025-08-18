Co powiesz na drugi smartfon w prezencie? Ruszyła kusząca promocja

Mimo że do Bożego Narodzenia jeszcze daleko, już teraz możecie sprawić sobie (albo komuś bliskiemu) prezent w postaci drugiego smartfona za okrągłe zero złotych. Niniejsza promocja ma bardzo proste zasady.

Drugi smartfon w prezencie. Jak skorzystać z tej promocji?

Marka Vivo, która powróciła do Polski w maju 2025 roku, ogłosiła najnowszą promocję na swoje urządzenia. W jej ramach można otrzymać smartfon Vivo Y19s w prezencie, podczas gdy – poza niniejszą ofertą – trzeba zapłacić za niego 600 złotych bez jednego grosza. Jest to model, który oferuje 6,88-calowy wyświetlacz HD+, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej i akumulator o pojemności 5150 mAh.

Może on posłużyć za „telefon awaryjny” lub służbowy, ewentualnie można go sprezentować komuś bliskiemu albo sprzedać, jeśli żaden z wcześniej wymienionych scenariuszy nie jest dla Was odpowiedni. Aby otrzymać go w prezencie, należy najpierw kupić smartfon Vivo X200 Pro lub Vivo X200 FE w sklepie Media Expert, Avans.pl lub Electro.pl w okresie od 18 sierpnia do 14 września 2025 roku.

Po zakupie smartfona trzeba zarejestrować ten fakt na stronie promocje-vivo.pl, najpóźniej do 21 września 2025 roku. Po pozytywnej weryfikacji zostanie do Was wysłany smartfon Vivo Y19s w wersji 6/128 GB.

Regulamin promocji (PDF)

Nie chcesz drugiego smartfona za darmo? To łap słuchawki i/lub ładowarkę w prezencie

Choć możliwość otrzymania drugiego smartfona w prezencie niewątpliwie jest kusząca, to promocja skierowana jest do osób, które są skore wydać na telefon większą kwotę. Marka Vivo nie zapomniała jednak o klientach, dysponujących mniejszym budżetem albo szukających czegoś mniej „wypasionego”, co też sprawdzi się na co dzień.

Dla takich klientów przygotowano promocję, dzięki której można otrzymać w prezencie słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) lub ładowarkę albo nawet jedno i drugie. To zależy, na jaki smartfon się zdecydujecie:

jeżeli kupicie Vivo V50, dostaniecie słuchawki TWS 3e i ładowarkę o mocy 90 W,

jeśli nabędziecie Vivo V50 Lite 4G, otrzymacie słuchawki TWS 3e,

gdy zdecydujecie się na Vivo Y19s, zgarniecie ładowarkę o mocy 44 W.

Niniejsza oferta obowiązuje do 31 sierpnia 2025 roku. Gratisowe akcesoria należy dodać ręcznie w koszyku przed finalizacją zakupu.