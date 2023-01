a2mobile ma nową ofertę z pakietami z nawet 120 GB internetu

Sieć a2mobile nieczęsto gości na łamach Tabletowo, ponieważ niezbyt często zmienia swoją ofertę i organizuje promocje dla swoich klientów. Raz na jakiś to jednak następuje – operator wdrożył właśnie nowe pakiety z większymi paczkami internetu, nawet do 120 GB.

Nowa oferta a2mobile

Najtańszy pakiet kosztuje 19,90 złotych i w tej cenie klient otrzymuje rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu oraz 10 GB internetu na 31 dni. Za 5 złotych więcej, tj. za 24,90 złotych, dostanie trzy razy więcej GB do wykorzystania – 30 GB. Jeśli natomiast dołoży 10 złotych, to za 29,90 złotych będzie miał już 45 GB do dyspozycji – co ważne, z dostępem do 5G, którego nie ma w dwóch najtańszych taryfach.

Jeżeli dla kogoś 45 GB to za mało, za 34,90 złotych może wykupić pakiet na 31 dni z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz paczką 55 GB (z dostępem do 5G). Ponadto a2mobile oferuje pakiety z 65 GB internetu za 44,90 złotych oraz aż 120 GB za 59,90 złotych (w każdym przypadku też jest dostęp do technologii 5G w cenie).

Jak aktywować nowe pakiety w a2mobile?

Wszystkie pakiety to pakiety cykliczne, tj. odnawiające się automatycznie co 31 dni (pod warunkiem, że klient ma wystarczającą ilość pieniędzy na koncie). Każdy z nich można aktywować krótkim kodem:

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 10 GB za 19,90 złotych na 31 dni – *222*1#,

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 30 GB za 19,90 złotych na 31 dni – *249*1#,

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 45 GB (z dostępem do 5G) za 19,90 złotych na 31 dni – *299*1#,

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 55 GB (z dostępem do 5G) za 19,90 złotych na 31 dni – *249*2#,

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 65 GB (z dostępem do 5G) za 19,90 złotych na 31 dni – *299*2#,

rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + 120 GB (z dostępem do 5G) za 19,90 złotych na 31 dni – *299*3#.

Informacja dla użytkowników a2mobile – nowe pakiety w ofercie promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety” (PDF)