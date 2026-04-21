Nowa oferta na telefon. Płacisz tyle samo, a dostajesz więcej

Szukasz wygodnej oferty na telefon z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i sporymi paczkami internetu? Jeden z operatorów właśnie ulepszył swoją ofertę. Teraz daje więcej gigabajtów w tej samej cenie, a jeśli będziesz mu wierny dostaniesz ich jeszcze więcej za staż.

Teraz dostaniesz więcej gigabajtów w tej samej cenie

Wirtualny operator działający w Polsce i korzystający z zasięgu infrastruktury sieci Plus kolejny raz zwiększa paczki gigabajtów. Co najważniejsze, pakiety danych internetowych rosną, a cena dla klientów a2mobile w ofercie Niewyczerpalne Wszystko pozostaje taka sama. Warto przypomnieć, że podobne modyfikacje operator a2mobile wdrożył w marcu 2025 roku, a teraz ponownie wzbogaca paczki danych.

Nowa oferta a2mobile dla osób decydujących się na nowy numer prezentuje się następująco:

Niewyczerpalne Wszystko (na 31 dni) Pakiet na start Pakiet po 6 miesiącach Pakiet po 12 miesiącach Pakiet po 18 miesiącach Stary pakiet danych za 19,90 złotych 20 GB 20 GB 20 GB 20 GB 15 GB za 24,90 złotych 40 GB 45 GB 50 GB 55 GB 35 GB za 29,90 złotych 80 GB 85 GB 90 GB 95 GB 50 GB za 34,90 złotych 100 GB 110 GB 120 GB 140 GB 70 GB za 39,90 złotych 150 GB 160 GB 170 GB 190 GB 100 GB za 49,90 złotych 200 GB 250 GB 300 GB 400 GB 150 GB

Każda z powyższych ofert (poza paczką danych internetowych) obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Ponadto a2mobile uzupełnia swoją ofertę o tzw. bonus za staż – im dłużej jesteś klientem tego operatora, tym większą paczkę danych odbierasz.

Nowa oferta w pakietach Niewyczerpalne Wszystko (źródło: a2mobile)

Co ciekawe, osoby przenoszące numer z innej sieci od razu zyskują większe pakiety danych i już po roku mogą otrzymać pakiet z maksymalną liczbę gigabajtów:

w ofertach za 24,90 złotych i 29,90 złotych o 5 GB więcej (po roku kolejno 55 GB i 95 GB),

w ofertach za 34,90 złotych i 39,90 złotych o 10 GB więcej (po roku kolejno 140 GB i 190 GB),

w ofercie za 49,90 złotych o 50 GB więcej (po roku 400 GB).

Dodatkowo osoby, które wyrażą zgodę na kontakt marketingowy mogą otrzymać dodatkową paczkę 999 gigabajtów do pakietu.

a2mobile w modelu subskrypcyjnym – paczki gigabajtów

Zmiany w a2mobile zaszły również w modelu subskrypcyjnym w ramach pakietów Niewyczerpalne Wszystko. Dostępne są następujące oferty:

24,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 2 miesiące,

29,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 4 miesiące,

34,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 6 miesięcy,

39,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 12 miesięcy,

49,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 24 miesiące.

W przypadku osób przenoszących numer do sieci a2mobile czas dostępu do nielimitowanego internetu jest dłuższy o 2 miesiące (w każdym pakiecie). Warunkiem uzyskania nielimitowanych pakietów Niewyczerpalne Wszystko jest aktywacja subskrypcji i utrzymanie zgody marketingowej.

a2mobile – jak aktywować promocje Niewyczerpalne Wszystko?

Jeśli chcesz zacząć korzystać z usług a2mobile masz do wyboru trzy opcje:

kup starter (po potwierdzeniu tożsamości),

przenieś numer (wystarczy podać numer telefonu i oczekiwać na SMS,

zarejestruj kartę SIM (po zakupie startera).

Aby skorzystać z promocji wystarczy przenieść numer lub zarejestrować nowy, a następnie w sklepie internetowym a2mobile wybrać i aktywować wybrany pakiet za pomocą kodu przypisanego do danej kwoty (przykładowy dla pakietu za 24,90 złotych znajdziesz na poniższej grafice).