Nowa oferta na telefon. Płacisz tyle samo, a dostajesz więcej

Szukasz wygodnej oferty na telefon z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i sporymi paczkami internetu? Jeden z operatorów właśnie ulepszył swoją ofertę. Teraz daje więcej gigabajtów w tej samej cenie, a jeśli będziesz mu wierny dostaniesz ich jeszcze więcej za staż.

Teraz dostaniesz więcej gigabajtów w tej samej cenie

Wirtualny operator działający w Polsce i korzystający z zasięgu infrastruktury sieci Plus kolejny raz zwiększa paczki gigabajtów. Co najważniejsze, pakiety danych internetowych rosną, a cena dla klientów a2mobile w ofercie Niewyczerpalne Wszystko pozostaje taka sama. Warto przypomnieć, że podobne modyfikacje operator a2mobile wdrożył w marcu 2025 roku, a teraz ponownie wzbogaca paczki danych.

Nowa oferta a2mobile dla osób decydujących się na nowy numer prezentuje się następująco:

Niewyczerpalne Wszystko (na 31 dni)Pakiet na startPakiet po 6 miesiącachPakiet po 12 miesiącachPakiet po 18 miesiącachStary pakiet danych
za 19,90 złotych20 GB20 GB20 GB20 GB15 GB
za 24,90 złotych40 GB45 GB50 GB55 GB35 GB
za 29,90 złotych80 GB85 GB90 GB95 GB50 GB
za 34,90 złotych100 GB110 GB120 GB140 GB70 GB
za 39,90 złotych150 GB160 GB170 GB190 GB100 GB
za 49,90 złotych200 GB250 GB300 GB400 GB150 GB

Każda z powyższych ofert (poza paczką danych internetowych) obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Ponadto a2mobile uzupełnia swoją ofertę o tzw. bonus za staż – im dłużej jesteś klientem tego operatora, tym większą paczkę danych odbierasz.

Nowa oferta w pakietach Niewyczerpalne Wszystko (źródło: a2mobile)

Co ciekawe, osoby przenoszące numer z innej sieci od razu zyskują większe pakiety danych i już po roku mogą otrzymać pakiet z maksymalną liczbę gigabajtów:

  • w ofertach za 24,90 złotych i 29,90 złotych o 5 GB więcej (po roku kolejno 55 GB i 95 GB),
  • w ofertach za 34,90 złotych i 39,90 złotych o 10 GB więcej (po roku kolejno 140 GB i 190 GB),
  • w ofercie za 49,90 złotych o 50 GB więcej (po roku 400 GB).
Gigabajty za staż – dla osób z nowym numerem (źródło: a2mobile)
Gigabajty za staż – dla osób z przenoszących numer (źródło: a2mobile)

Dodatkowo osoby, które wyrażą zgodę na kontakt marketingowy mogą otrzymać dodatkową paczkę 999 gigabajtów do pakietu.

a2mobile w modelu subskrypcyjnym – paczki gigabajtów

Zmiany w a2mobile zaszły również w modelu subskrypcyjnym w ramach pakietów Niewyczerpalne Wszystko. Dostępne są następujące oferty:

  • 24,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 2 miesiące,
  • 29,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 4 miesiące,
  • 34,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 6 miesięcy,
  • 39,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 12 miesięcy,
  • 49,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 24 miesiące.

W przypadku osób przenoszących numer do sieci a2mobile czas dostępu do nielimitowanego internetu jest dłuższy o 2 miesiące (w każdym pakiecie). Warunkiem uzyskania nielimitowanych pakietów Niewyczerpalne Wszystko jest aktywacja subskrypcji i utrzymanie zgody marketingowej.

a2mobile – jak aktywować promocje Niewyczerpalne Wszystko?

Jeśli chcesz zacząć korzystać z usług a2mobile masz do wyboru trzy opcje:

  • kup starter (po potwierdzeniu tożsamości),
  • przenieś numer (wystarczy podać numer telefonu i oczekiwać na SMS,
  • zarejestruj kartę SIM (po zakupie startera).

Aby skorzystać z promocji wystarczy przenieść numer lub zarejestrować nowy, a następnie w sklepie internetowym a2mobile wybrać i aktywować wybrany pakiet za pomocą kodu przypisanego do danej kwoty (przykładowy dla pakietu za 24,90 złotych znajdziesz na poniższej grafice).

Pakiet Niewyczerpalne Wszystko za 24,90 złotych (źródło; a2mobile)
Natalia Kania-Kuc
Inżynier środowiska z wykształcenia, copywriter z pasji, „newswoman” z wyboru. Piszę, tworzę, analizuję – szczególnie interesują mnie nowe technologie, inteligentny dom, elektronika i aplikacje, których zbieram na pęczki (ale miejsce na kolejne zawsze się znajdzie ;)). Wcześniej publikowałam na oiot.pl, a teraz eksploruję świat cyfrowych ciekawostek na Tabletowo.pl.

