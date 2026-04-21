Nowa oferta na telefon. Płacisz tyle samo, a dostajesz więcej

Szukasz wygodnej oferty na telefon z nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami, MMS-ami i sporymi paczkami internetu? Jeden z operatorów właśnie ulepszył swoją ofertę. Teraz daje więcej gigabajtów w tej samej cenie, a jeśli będziesz mu wierny dostaniesz ich jeszcze więcej za staż.
Teraz dostaniesz więcej gigabajtów w tej samej cenie
Wirtualny operator działający w Polsce i korzystający z zasięgu infrastruktury sieci Plus kolejny raz zwiększa paczki gigabajtów. Co najważniejsze, pakiety danych internetowych rosną, a cena dla klientów a2mobile w ofercie Niewyczerpalne Wszystko pozostaje taka sama. Warto przypomnieć, że podobne modyfikacje operator a2mobile wdrożył w marcu 2025 roku, a teraz ponownie wzbogaca paczki danych.
Nowa oferta a2mobile dla osób decydujących się na nowy numer prezentuje się następująco:
|Niewyczerpalne Wszystko (na 31 dni)
|Pakiet na start
|Pakiet po 6 miesiącach
|Pakiet po 12 miesiącach
|Pakiet po 18 miesiącach
|Stary pakiet danych
|za 19,90 złotych
|20 GB
|20 GB
|20 GB
|20 GB
|15 GB
|za 24,90 złotych
|40 GB
|45 GB
|50 GB
|55 GB
|35 GB
|za 29,90 złotych
|80 GB
|85 GB
|90 GB
|95 GB
|50 GB
|za 34,90 złotych
|100 GB
|110 GB
|120 GB
|140 GB
|70 GB
|za 39,90 złotych
|150 GB
|160 GB
|170 GB
|190 GB
|100 GB
|za 49,90 złotych
|200 GB
|250 GB
|300 GB
|400 GB
|150 GB
Każda z powyższych ofert (poza paczką danych internetowych) obejmuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Ponadto a2mobile uzupełnia swoją ofertę o tzw. bonus za staż – im dłużej jesteś klientem tego operatora, tym większą paczkę danych odbierasz.
Co ciekawe, osoby przenoszące numer z innej sieci od razu zyskują większe pakiety danych i już po roku mogą otrzymać pakiet z maksymalną liczbę gigabajtów:
- w ofertach za 24,90 złotych i 29,90 złotych o 5 GB więcej (po roku kolejno 55 GB i 95 GB),
- w ofertach za 34,90 złotych i 39,90 złotych o 10 GB więcej (po roku kolejno 140 GB i 190 GB),
- w ofercie za 49,90 złotych o 50 GB więcej (po roku 400 GB).
Dodatkowo osoby, które wyrażą zgodę na kontakt marketingowy mogą otrzymać dodatkową paczkę 999 gigabajtów do pakietu.
a2mobile w modelu subskrypcyjnym – paczki gigabajtów
Zmiany w a2mobile zaszły również w modelu subskrypcyjnym w ramach pakietów Niewyczerpalne Wszystko. Dostępne są następujące oferty:
- 24,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 2 miesiące,
- 29,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 4 miesiące,
- 34,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 6 miesięcy,
- 39,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 12 miesięcy,
- 49,90 złotych z nielimitowanym internetem przez 24 miesiące.
W przypadku osób przenoszących numer do sieci a2mobile czas dostępu do nielimitowanego internetu jest dłuższy o 2 miesiące (w każdym pakiecie). Warunkiem uzyskania nielimitowanych pakietów Niewyczerpalne Wszystko jest aktywacja subskrypcji i utrzymanie zgody marketingowej.
a2mobile – jak aktywować promocje Niewyczerpalne Wszystko?
Jeśli chcesz zacząć korzystać z usług a2mobile masz do wyboru trzy opcje:
- kup starter (po potwierdzeniu tożsamości),
- przenieś numer (wystarczy podać numer telefonu i oczekiwać na SMS,
- zarejestruj kartę SIM (po zakupie startera).
Aby skorzystać z promocji wystarczy przenieść numer lub zarejestrować nowy, a następnie w sklepie internetowym a2mobile wybrać i aktywować wybrany pakiet za pomocą kodu przypisanego do danej kwoty (przykładowy dla pakietu za 24,90 złotych znajdziesz na poniższej grafice).