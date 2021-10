Procesor Qualcomm Snapdragon 870 cieszy się ogromną popularnością wśród producentów smartfonów. Xiaomi również bardzo chętnie po niego sięga. Okazuje się, że w przygotowaniu jest kolejny model, w którym zostanie wykorzystany ten układ.

Snapdragon 870 to mocny procesor, mimo że w hierarchii stoi poniżej układów Snapdragon 888+ i Snapdragon 888. Najmocniejszy rdzeń CPU w tej platformie mobilnej może osiągnąć zegar nawet 3,2 GHz, a do tego zapewnia ona obsługę sieci 5G i pobieranie danych z prędkością do 7,5 Gbit/s. Ponadto nie zabrakło też wsparcia dla nowoczesnego WiFi 6.

Producenci ochoczo sięgają po ten układ, ponieważ mogą zastosować go w niedrogich high-endach. Można go znaleźć m.in. na pokładzie Motoroli Moto G100 i Edge 20 Pro, a także POCO F3 i tabletu Xiaomi Pad 5. Wkrótce do tego grona dołączy nowy smartfon Xiaomi, na temat którego pojawiły się pierwsze informacje.

Qualcomm Snapdragon 870 (źródło: Qualcomm)

Xiaomi szykuje kolejny smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 870

Na tę chwilę nie wiemy, do której serii smartfonów Xiaomi dołączy ten sprzęt, ale znamy już część jego specyfikacji. Oprócz układu Qualcomm Snapdragon 870, na jego pokładzie znajdzie się też obustronnie zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

W okrągłym otworze w ekranie (jego lokalizacja nie jest jeszcze znana) pojawi się aparat o rozdzielczości 20 Mpix. Na tyle umieszczony zostanie natomiast 108 Mpix, a także prawdopodobnie teleobiektyw, który zapewni 3x zoom optyczny. Całość ma zasilić akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 67 W.

To na razie wszystko, co wiemy o nowym smartfonie Xiaomi z procesorem Qualcomm Snapdragon 870. Na ten moment nieznana jest data jego oficjalnej premiery, nie wiadomo też, na jakie rynki trafi. Przy okazji warto jednak przypomnieć, że na ostatniej prostej znajduje się model z ekranem o rozdzielczości 4K, który może zadebiutować na rynku jako Xiaomi Civi Pro.