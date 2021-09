Koniec własnych miniatur w Gboard – niestandardowe naklejki wylądują w koszu

Gboard to jedna z najpopularniejszych mobilnych klawiatur. Swoją pozycję z pewnością zawdzięcza preinstalowaniu jej na niejednym smartfonie. Nie jest to jednak jedyny powód – to bardzo dobra i sprawna klawiatura. Atutem Gboard z pewnością jest bogatość opcji, z których jednak nie wszystkie cieszą się popularnością. Jedną z nich są naklejki „Twoje miniatury”, które wkrótce zostaną wyłączone.

Gboard – klawiatura kombajn

Gboard to klawiatura, która ze swojej początkowej, dość ubogiej wersji, stała się rozbudowaną aplikacją. Owszem, rdzeniem nadal pozostaje możliwość wprowadzania tekstu, ale jednocześnie nie brakuje dodatkowych możliwości. Poboczne funkcje, takie jak GIF-y, naklejki czy emotikony to tylko część z rozległych możliwości, jakie oferuje ten program.

W 2018 roku do Gboard została dodana możliwość tworzenia własnych naklejek na podstawie selfie. Sprawa jest dość prosta – wykonujemy sobie zdjęcie, a algorytmy tworzą na jego podstawie nasz cyfrowy wizerunek do wykorzystania w formie naklejki.

Wraz z rosnącą popularnością Emoji Kitchen, funkcja “Twoje miniatury” została przez użytkowników nieco zapomniana. W sumie mnie to nie dziwi – Emoji Kitchen stwarza ogromne możliwości kombinacyjne, podczas gdy stworzenie własnej miniatury to raczej jednorazowy wybryk ciekawości.

W związku z powyższym, jak donosi 9to5Google, producent postanowił usunąć niestandardowe naklejki. Google potwierdziło, że funkcja ta zniknie z aplikacji Gboard już pod koniec października – dokładna data nie jest znana.

Google lubi dawać i odbierać

Na przestrzeni lat Google dało się poznać nie tylko ze świetnych programów i usług, ale również z tego, że lubuje się w ich uśmiercaniu. Cyfrowe cmentarzysko Google, na którym spoczywają zamknięte dzieła giganta z Mountain View, liczy sobie dzisiaj ponad 240 takich projektów.

Wśród nich znajdziemy te bardziej znane, jak Google Inbox, Google+ czy Google Play Muzyka, ale też bardziej niszowe, jak Google Buzz czy Google Cardboard. W ciągu miesiąca do tego grona dołączą indywidualne naklejki Gboard, które również odejdą w zapomnienie.

(źródło: Killed by Google)

W sumie to w cale się nie dziwię. „Twoje miniatury” to bardziej ciekawostka niż realna opcja urozmaicenia wirtualnych konwersacji. Niemniej, zachęcam do jej sprawdzenia zanim zostanie ona wyłączona – dobrej zabawy nie gwarantuję, ale warto sprawdzić, co potrafią dzisiejsze algorytmy.