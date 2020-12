Użytkownicy Androida wkrótce otrzymają sześć nowych funkcji

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Z tej okazji Google postanowiło przedstawić sześć nowych funkcji, z których będzie można korzystać na urządzeniach z Androidem. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie rozwiązania będą dostępne na święta. Trochę szkoda.

Jeszcze więcej kombinacji emoji i sporo nowych audiobooków

Funkcja Emoji Kitchen, dostępna już w klawiaturze Gboard, zyskała całkiem sporo użytkowników. Google chwali się, że od czasu premiery na początku tego roku z rozwiązania skorzystano ponad 3 mld razy. Chodzi o możliwość łączenia różnych emoji, aby stworzyć niestandardowe kombinacje – np. „małpka w kowbojskim kapeluszu”.

Dzięki najnowszej aktualizacji Emoji Kitchen, liczba różnych połączeń wzrasta z setek kombinacji do ponad 14 tysięcy. Funkcja obecnie znajduje się w wersji beta, a stabilnego wydania należy spodziewać się w ciągu najbliższych tygodni.

Kolejna nowość dotyczy Google Play i niestety, raczej w Polsce będziemy musieli poczekać na nią trochę dłużej. Google zamierza użytkownikom Androida udostępnić znacznie więcej audiobooków, także w przypadku mniej znanych książek. W tym celu firma rozpoczęła współpracę z wydawcami w USA i Wielkiej Brytanii oraz zaprezentowała narzędzie do automatycznego generowania audiobooków. Narzędzie zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym wydawcom na początku 2021 roku.

Usprawnione sterowanie głosem i karta „Go” w Mapach Google

Funkcja Voice Access na smartfonach z Androidem umożliwia wykonywanie wybranych czynności wyłącznie za pomocą komend głosowych, bez konieczności dotykania wyświetlacza. Skierowana jest ona przede wszystkim do osób niepełnosprawnych ruchowo. Wkrótce pozwoli na więcej.

Dzięki wprowadzonym ulepszeniom, Voice Access, korzystając z uczenia maszynowego, pozwala na dodawanie etykiet do tego, co użytkownik widzi na ekranie. W założeniach, powinno to usprawnić nawigację po interfejsie Androida, jak i również po aplikacjach. Obsługiwane będą na przykład komendy „otwórz zdjęcia” czy „kliknij w wyszukiwarkę”. Nowości można już sprawdzić w wersji beta.

Z kolei w aplikacji Mapy Google pojawi się nowa karta – w wersji angielskiej pod nazwą „Go”. Oczywiście zostanie ona wdrożona zarówno na urządzeniach z Androidem, jak i także na sprzęcie z iOS. Pozwoli na szybki dostęp do częstych celów podróży, które będzie można ręcznie przypinać do karty – np. praca, szkoła czy ulubiona restauracja. Nowość ma zostać udostępniona w ciągu najbliższych tygodni.

Android Auto w kolejnych krajach i udostępnianie aplikacji w Nearby Share

Wreszcie! Google oficjalnie ogłosiło, że Android Auto zostanie oficjalnie wprowadzony do 36 nowych krajów. Warto podkreślić, że na liście znalazła się Polska. Nie trzeba będzie już kombinować, aby mieć dostęp do oprogramowania dla kierowców. Zainteresowanych Czytelników zapraszam do oddzielnego tekstu o planowanej premierze Android Auto w Polsce:

Ostatnią zapowiedzianą nowością jest rozbudowanie możliwości funkcji Nearby Share. Pojawi się opcja udostępniania aplikacji innym osobom, które korzystają ze smartfonów z Androidem. Wystarczy, że przejdziemy do Google Play, następnie wybierzemy sekcję „Moje aplikacje i gry” i klikniemy na menu „Udostępnij aplikację”. Rozwiązanie będzie działać nawet w sytuacji, gdy nie mamy aktywnego połączenia komórkowego lub z siecią Wi-Fi.