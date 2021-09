Google pokazuje, jak użytkownicy mogą ulepszyć swojego nowego… iPhone’a 13

Najnowsze smartfony Apple z linii iPhone 13 to świetne urządzenia. Nie oznacza to jednak, że nie można ich ulepszyć we własnym zakresie. Google przedstawiło kilka porad, które w założeniach mają zwiększyć możliwości i wygodę korzystania z urządzeń z Cupertino.

Spersonalizuj ekran główny

Na wstępie warto zaznaczyć, że opisywany poradnik skierowany jest przede wszystkim dla użytkowników usług Google. Dodatkowo, sprawdzi się on również w przypadku starszych smartfonów Apple, aczkolwiek w celu realizacji niektórych punktów koniecznie jest posiadanie iOS 14 lub nowszej wersji, które zapewniają dostęp do nowych widżetów.

Jak zaznacza firma z Mountain View, dzięki odpowiedniej kombinacji widżetów wystarczy spojrzenie na ekran główny, aby nadrobić zaległości i poznać najważniejsze informacje. Można to osiągnąć za pomocą widżetów oferowanych przez aplikacje Google. Widżety znajdziemy m.in. w Mapach, Google Fit, Dysku, Kalendarzu, YouTube Music, aplikacji wyszukiwarki czy także w Chrome.

Trzeba przyznać, że umieszczając kilka widżetów, a także aplikacji firmy z Mountain View na jednym ekranie, można odnieść wrażenie, że iOS wyraźniej zbliżył się do Androida. Taka konfiguracja ekranu powinna okazać się przydatna chociażby dla osób przesiadających się na iOS lub mocno uzależnionych od usług Google.

Każdy iPhone 13, a także inny model z iOS 14 lub iOS 15, pozwala skorzystać z funkcji Stosu inteligentnego. Chodzi o nałożenie na siebie kilku widżetów, które będą automatycznie zmieniać się chociażby zależnie od pory dnia. Google twierdzi, że odpowiednie wykorzystanie tej opcji pozwoli na lepsze zorganizowanie ekranu głównego, a jednocześnie użytkownik zachowa wygodny podgląd ulubionych widżetów z aplikacji Mapy, Fit czy Kalendarza.

Zapomnij o Safari i ustaw Chrome jako domyślną przeglądarkę

Niezależnie od tego, czy w naszej kieszeni znajduje się iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini, czy inny model, to domyślną przeglądarką internetową jest zawsze Safari. Nie można jej wiele zarzucić – to naprawdę dopracowane oprogramowanie.

Wady możemy jednak odczuć, gdy nie posiadamy innego sprzętu Apple – Safari jest zarezerwowane dla urządzeń z Cupertino i nie występuje na konkurencyjnych platformach. Nie jest więc możliwa synchronizacja danych pomiędzy Safari na iPhonie a Chrome czy Firefoksie na Windows.

Na szczęście opisany problem można łatwo rozwiązać, instalując chociażby przeglądarkę Chrome. Co więcej, gdy posiadamy iOS 14 lub 15, mamy opcję wyboru domyślnej przeglądarki. Google wspomina, że Chrome jako domyślna przeglądarka integruje się ze systemową wyszukiwarką Spotlight, co chociażby ułatwia wyszukiwanie konkretnych haseł.

Strategię Google należy uznać za naprawdę dobrą. Firma nie stara się tym razem przekonać do przesiadki na Androida. Jest świadoma, że właściciel jednego z modeli iPhone 13 raczej nie zamierza zmieniać smartfona w najbliższym czasie. W związku z tym Google po prostu próbuje dotrzeć do takich osób ze swoimi usługami i aplikacjami.