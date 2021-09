Oppo K9 Pro – topowa wydajność w eleganckim, średniopółkowym wydaniu

Istnieją na rynku urządzenia, które swoją wydajnością potrafią zawstydzić niejeden smartfon z wyższej półki, zachowując przy tym naprawdę rozsądny stosunek ceny do oferowanych możliwości. Już niedługo szeregi tego jakże elitarnego grona zasili model Oppo K9 Pro, który decyzję o zakupie flagowca postara się raz na zawsze wybić wszystkim z głowy.

Specyfikacja Oppo K9 Pro

Starszy brat Oppo K9 może pochwalić się 6,43-calowym wyświetlaczem wykonanym w technologii AMOLED o rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli), pokrywającym ponad 91,7% przedniego panelu urządzenia. Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi do 120 Hz, zaś samo próbkowanie dotyku odbywa się w 180 Hz. Jasność maksymalna została ustalona na poziomie 800 nitów. Warto również wspomnieć o 100% pokryciu szerokiej gamy kolorów DCI-P3 oraz wsparciu formatu HDR 10.

Reklama

Smartfon ma wymiary 158,7 x 73,5 x 8,5 mm i waży ok. 180 gramów. Oppo K9 Pro będzie dostępny w dwóch, poetycko brzmiących wersjach kolorystycznych: Glacier Prologue i Obsidian Warrior.

Na zaplecze fotograficzne Oppo K9 Pro składa się zestaw czterech aparatów, z czego trzy z nich znalazły się na tylnym panelu. Główna matryca o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.7), wspierana jest przez 8 Mpix (f/2.2, 119° FoV) jednostkę z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 2 Mpix (f/2.4) aparat do zdjęć wykonywanych w trybie makro. Znajdujący się na froncie urządzenia aparat do autoportretów lub wideorozmów wyposażony został z kolei w matrycę o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4).

Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1200 (6 nm, 1x ARM Cortex-A78 3 GHz + 3x ARM Cortex-A78 2,6 GHz + 4x ARM Cortex-A55 2 GHz) z układem graficznym ARM Mali-G77 MC9. Na pokładzie znalazło się także miejsce na od 8 GB RAM do 12 GB RAM (LPDDR4X) i od 128 GB do 256 GB (UFS 3.1) pamięci wewnętrznej na system operacyjny, aplikacje oraz pliki użytkownika. Smartfon nie obsługuje kart pamięci microSD.

Akumulator o pojemności 4500 mAh ładuje się za pośrednictwem dołączanej do zestawu szybkiej ładowarki Super Flash Charge o mocy 60 W przez złącze USB-C. Wystarczy zaledwie kwadrans, aby za jej pomocą naładować smartfon do 50%. Chwilę uwagi należałoby poświęcić również zastosowanemu w Oppo K9 Pro systemowi chłodzenia cieczą – ten bowiem, wedle deklaracji producenta, w skrajnych przypadkach pozwoli na obniżenie panującej wewnątrz temperatury o nawet 17℃. Smartfon oddaje do dyspozycji dwa głośniki stereo wraz zaawansowanym systemem wibracji 4D.

Urządzenie wspiera większość najpopularniejszych standardów łączności bezprzewodowej, w tym dwuzakresowe Wi-Fi 6 (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth w wersji 5.2 oraz sieci komórkowe piątej generacji. Miłym dodatkiem jest także obecność modułu NFC oraz 3,5 mm złącza słuchawkowego mini jack. Czytnik linii papilarnych znalazł się pod powierzchnią wyświetlacza. Dodatkowo, nic nie stoi na przeszkodzie, aby w celu weryfikacji tożsamości skorzystać ze skanu twarzy 2D. Smartfon na start działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z autorską nakładką Color OS 11.

Oppo K9 Pro do regularnej sprzedaży w Chinach trafi już 30 września bieżącego roku. Cennik za poszczególne konfiguracje pamięciowe prezentuje się następująco: