Microsoft zaprezentował nowe urządzenia z linii Surface. Wśród nich znacząco odświeżony model Pro

Podczas dzisiejszej konferencji Microsoftu poznaliśmy nowe urządzenia Surface – model Pro 8, Go 3 oraz X w wersji tylko Wi-Fi. Trzeba przyznać, że firma wprowadziła zestaw naprawdę wartych uwagi zmian, odczuwanie podnoszących atrakcyjność swojego sprzętu.

Surface Pro 8 – spory zastrzyk nowości

Najnowszą generację Surface Pro można uznać za największą aktualizację od premiery modelu oznaczonego cyfrą „3”. Owszem, Microsoft wcześniej wprowadzał różne usprawnienia, ale teraz faktycznie czuć spory krok do przodu.

Pierwsza widoczna zmiana dotyczy zastosowanego ekranu, który przez firmę z Redmond określany jest nazwą PixelSense Flow. Wyświetlacz jest nieznacznie większy niż w poprzedniku – 13 cali względem 12,3 cala. Otrzymał on obsługę odświeżania 120 Hz, co powinno odczuwalnie zwiększyć komfort pracy, a także poprawić płynność działania interfejsu. Warto dodać, że ekran wspiera technologię Dolby Vision i Adaptive Color Technology, a także otoczony jest widocznie smuklejszymi ramkami.

Sercem Surface Pro 8 będą czterordzeniowe procesory Intela 11. generacji – Core i3, Core i5 i dla najbardziej wymagających Core i5. Do tego użytkownik będzie mógł dorzucić od 8 GB do 32 GB RAM. Podstawowy wariant zapewni 128 GB na dane, a w topowej wersji otrzymamy aż 1 TB.

Pojawiła się obsługa Thunderbolt 4, a złącze USB typu A zostało wycofane – teraz do dyspozycji dostajemy dwa złącza USB typu C. Nie zabrakło złącza słuchawkowego. Z kolei do ładowania nadal będzie służył port Surface Connect.

Uwagę zwraca zaprojektowana, odłączana klawiatura, w której znalazł się schowek dla rysika Surface Slim Pen 2. Muszę przyznać, że całkiem ciekawy pomysł na zlokalizowanie rysika – oczywiście będzie on ładowany podczas przebywania w schowku. Slim Pen 2 posiada wbudowany silnik dotykowy, który w założeniach ma zapewnić uczucie zbliżone do pisania na papierze. Jego cena została ustalona na 129,99 dolarów.

Akumulator oferuje nawet do 16 godzin pracy na jednym ładowaniu. Oczywiście finalny wynik będzie zależał od wielu czynników, więc niekoniecznie musi pokrywać się z zapewnieniami Microsoftu.

Surface Pro 8 będzie działał pod kontrolą Windowsa 11. Zamówienia przedpremierowe startują już dziś. Z kolei pierwsze wysyłki mają rozpocząć się od 5 października. Za podstawowy model trzeba zapłacić 1099,99 dolarów.

Surface Go 3 – obietnica dużego wzrostu wydajności

Najmniejszy i jeden z najtańszych przedstawicieli hybrydowej rodziny Microsoftu także doczekał się dziś aktualizacji. Na konferencji został bowiem przedstawiony Surface Go 3.

Firma z Redmond w przypadku hybryd Go 3 nie zdecydowała się na zmiany wizualne. Mało tego, można go łatwo pomylić z poprzednikiem, ale mimo tego nie mamy do czynienia z nudnym sprzętem. Ekran ma 10,5 cala, rozdzielczość 1920 x 1280 pikseli i proporcje 3:2. Chroniony jest ona warstwą szkła Gorilla Glass 3.

Na pokładzie pojawiły się nowe procesory Intela, a to – według zapewnień Microsoftu – przynosi odczuwalny skok pod względem oferowanych możliwości. W określonych scenariuszach Surface Go 3 ma charakteryzować się nawet 60% większą wydajnością względem swojego poprzednika. Dotyczy to jednak tylko wariantu z Core i3 10. generacji.

Użytkownik do dyspozycji otrzymuje od 4 do 8 GB RAM. Z kolei na dane, zależnie od wybranego wariantu, dostajemy 64 GB eMMC lub 128 GB SSD. Na pokładzie nie zabrakło miejsca dla czytnika kart pamięci microSDXC, złącza USB typu C, gniazda słuchawkowego 3,5 mm i portu ładowania Surface Connect. Przednia kamerka to 5 Mpix, a z tyłu znalazła się kamerka 8 Mpix. Obie oferują możliwość nagrywania filmów w 1080p.

Identycznie, jak jego większe brat z „Pro” w nazwie, model Go 3 działa pod kontrolą Windows 11. Akumulator ma zapewnić do 11 godzin pracy baz ładowarki

Przedsprzedaż rozpoczyna się już dziś. Za bazową wersję, wyposażoną w układ Pentium, trzeba zapłacić 399,99 dolarów. Z kolei, jeśli chcemy korzystać ze znacznie wydajniejsze Core i3, to musimy wydać 629,99 dolarów. Na warianty z LTE, wymagające dopłaty 100 dolarów, należy jeszcze trochę poczekać.

Surface Pro X – od teraz w wersji tylko Wi-Fi

Hybrydowy Surface Pro X doczekał się nowej wersji, która skierowana jest dla osób nie potrzebujących łączności z siecią komórkową. Nie otrzymuje wsparcia dla LTE, a do połączenia z internetem służy tylko moduł Wi-Fi 6.

Na pokładzie otrzymujemy dobrze już znany, niestandardowy układ SQ2, który bazuje na procesorze Snapdragon 8cx Gen 2. Ekran ma 13 cali, rozdzielczość 2880×1920 pikseli i proporcje 3:2.

Do dyspozycji mamy od 8 do 16 GB RAM, a na dane przeznaczony jest dysk SSD o pojemności 128, 256 lub 512 GB. Kamerka umieszczona z przodu to 5 Mpix, a z tyłu mamy kamerkę 8 Mpix. Z kolei wśród złączy znalazły się dwa USB typu C i port ładowania Surface Connect.

Model Wi-Fi po wyjęciu z pudełka działa pod kontrolą Windows 11. Microsoft obiecuje lepsze wsparcie dla procesorów ARM i zoptymalizowaną wersję pakietu Office. Nowa hybryda jest dostępna w sprzedaży od dziś z cenami startującymi od 899,99 dolarów.

