ThinkPad X1 Fold – pierwszy laptop ze składanym ekranem od Lenovo wkrótce trafi do Polski!

Kiedy początkiem mijającego roku firma Lenovo prezentowała światu laptopa ze składanym ekranem, można było traktować go wyłącznie w kategorii ciekawostki. Teraz koncepcja stała się jednak bardziej rzeczywista – ThinkPad X1 Fold będzie bowiem dostępny w polskich sklepach.

Laptop ze składanym ekranem? A komu to potrzebne?

W przypadku smartfonów składane ekrany wykorzystywane są w dwóch celach. Motorola używa ich, by zmniejszyć rozmiar sprzedawanych urządzeń, z kolei Samsung i Huawei przede wszystkim po to, by dodać im dodatkowe funkcje.

Lenovo zdecydowało się podążyć pierwszą ścieżką. Postanowiono zaprojektować w pełni funkcjonalnego laptopa, który po złożeniu zmieści się nawet w niewielkiej, damskiej kopertówce. Założenie podobne, jak w przypadku Motoroli, nie może dziwić, zwłaszcza że obecnie właścicielem Motoroli jest nikt inny, jak właśnie Lenovo.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Komu miałby się przydać taki laptop? Lenovo wymienia cztery grupy klientów docelowych. Pierwsza z nich to najzamożniejsi miłośnicy zaawansowanej elektroniki użytkowej, wybierający zawsze najświeższe i najdroższe rozwiązania. Druga – entuzjaści, chcący koniecznie sprawdzić możliwości nowych urządzeń przed innymi.

Trzecia to kierownictwo wysokiego szczebla w sektorze IT, czyli osoby, od których specyfika pracy wymaga ciągłego dostępu do w pełni funkcjonalnego komputera, niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywają i co robią, a każdy wolny centymetr sześcienny bagażu jest dla nich na wagę złota.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Lenovo zakłada również, że znajdą się klienci, którzy wcale nie potrzebują takiego laptopa i kupią go tylko i wyłącznie dla… szpanu. To osoby, które odczuwają przemożną potrzebę popisania się przed znajomymi czy partnerami biznesowymi, przede wszystkim, grubością portfela.

To właśnie z myślą o tych grupach na polski rynek trafi pierwszy laptop ze składanym ekranem – Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Składana Yoga – to rozumiem, ale ThinkPad?!

Lenovo w swoim portfolio ma serię laptopów Yoga, które nierozerwalnie kojarzą się z innowacyjnością i bardzo odważnym wprowadzaniem nowych, świeżych koncepcji na rynek. Skąd w takim razie decyzja, by pierwszym laptopem ze składanym ekranem został ThinkPad?

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Zgodnie z wyjaśnieniem firmy, ThinkPad X1 Fold spełnił wszystkie kryteria, by zaliczyć go właśnie do serii niezawodnych, sprawdzonych komputerów, powstających, przede wszystkim, z myślą o biznesie. Po pierwsze, został zaprojektowany w taki sposób, by być urządzeniem jak najbardziej użytecznym i wygodnym podczas długich godzin codziennego użytkowania. Po drugie, mimo zachowawczego wzornictwa, jest urządzeniem innowacyjnym. Po trzecie – spełnia bardzo rygorystyczne kryteria jakościowe, zwłaszcza pod względem odporności na trud codziennej eksploatacji. Czyli dokładnie tak, jak każde urządzenie brandowane marką ThinkPad.

Co wewnątrz?

Zanim przejdziemy do unikalnych cech ThinkPada X1 Fold, rzućmy okiem na to, jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna:

Model Lenovo ThinkPad X1 Fold System operacyjny Microsoft Windows 10 Home lub Pro Procesor Intel i5- L16G7 Core z technologią Intel Hybrid Technology 3,0 GHz Grafika Intel UHD 11. generacji Pamięć 8 GB LPDDR4 Wyświetlacz Elastyczny, 13,3″, OLED, 4:3, 2K (2048×1536 pikseli) 300 nitów, 95% DCI-P3, dotykowy Pamięć masowa PCIe-NVMe M.2 2242 SSD 256 GB / 512 GB / 1 TB Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6 WLAN 802.11 AX,

5G poniżej 6 GHz z zasięgiem 4G LTE (opcjonalnie),

Bluetooth 5.1 Porty 2x USB 3.2 Type-C Gen 2

1 gniazdo karty micro SIM Kamera 5 Mpix HD RGB i na podczerwień Dźwięk Dolby Atmos Speaker System Bateria 50 Wh (żywotność baterii 8,5 godziny MM18 i 10,4 godziny odtwarzania wideo) Wymiary Otwarty: 299,4x236x11,5 mm

Złożony: 158,2x236x27,8 mm

999 gramów Obudowa Aluminium, magnez, skórzany futerał Kolor Czarny Urządzenia peryferyjne Klawiatura Lenovo Fold Mini, Bluetooth, ładowana bezprzewodowo (dostępna w zestawie lub osobno)

Pióro Lenovo Mod Pen – wysokiej klasy z protokołem AES 2.0, Li-On Zabezpieczenia dtPM 2.0, kamera na podczerwień Norma odporności MIL-STD-810H

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Analizując specyfikację techniczną, warto zwrócić uwagę na fakt wyposażenia ThinkPada X1 Fold w procesor Intel Core i5 z Hybrid Technology – to jeden z pierwszych tego typu komputerów dostępnych na rynku. Wzrok przykuwa również obecność modemu 5G, niewielka waga (999 gramów) i rozsądny czas pracy na baterii (nawet do niecałych 11 godzin).

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Jak wykorzystać składany ekran?

Składany ekran w laptopie można wykorzystać do tego, by zmniejszyć jego wymiary, co właśnie zrobiło Lenovo. Stosując tego typu panel udało się przy okazji sprawić, że ThinkPad X1 Fold może być używany w kilku trybach:

Podpórka – do postawienia laptopa na stole czy biurku można wykorzystać wbudowaną podpórkę. Dzięki temu ThinkPad X1 Fold staje się świetnym narzędziem do oglądania filmów czy prezentowania treści większej grupie odbiorców. Laptop – dolną część ekranu można przykryć dostępną, jako akcesorium dodatkowe, dedykowaną klawiaturą Bluetooth. Można wówczas pracować na X1 Fold dokładnie tak, jak na standardowym, bardzo kompaktowym laptopie. Tablet – ThinkPad X1 Fold można rozłożyć i użytkować jak typowy tablet. Książka – wyświetlacz ThinkPada można złożyć, a urządzenie trzymać jak książkę. Zainstalowane oprogramowanie Mode Switcher pomoże w przełączeniu ekranu w odpowiedni tryb wyświetlania obrazu. Wideo i robienie notatek – ten tryb wydaje się wprost skrojony do zdalnego nauczania i telekonferencji. By z niego skorzystać, wystarczy zgiąć urządzenie jak laptop i położyć na biurku. Górna część ekranu ThinkPada może służyć do wyświetlenia prezentacji, a dolna – oprogramowania do robienia notatek przy pomocy rysika czy klawiatury.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Dodatkowe akcesoria

Pełnię możliwości ThinkPad X1 Fold uzyskuje, pracując we współpracy z dedykowanymi mu akcesoriami – klawiaturą Bluetooth oraz rysikiem. Można je nabyć odrębnie, jak również w zestawie z samym laptopem.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

Dostępność, ceny

Lenovo ThinkPad X1 Fold pojawi się w sprzedaży w Polsce pod koniec stycznia 2021 roku. Jego sugerowana cena detaliczna to około 15 tysięcy złotych.

Lenovo ThinkPad X1 Fold

To nie koniec nowych ThinkPadów

Poza modelem ThinkPad X1 Fold, Lenovo zaprezentowało również ThinkPada X1 Nano. To najlżejszy ThinkPad, jaki kiedykolwiek powstał.

Lenovo ThinkPad X1 Nano

Dostępny będzie w sprzedaży już w tym miesiącu.