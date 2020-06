Nowa, szybka ładowarka 120 W od Xiaomi będzie ogromna (wideo)

Xiaomi nie przebiera w środkach. Podczas gdy dla innych producentów szybkie ładowanie smartfonów odbywa się przez ładowarki 40 lub 50 W, Chińczycy testują adaptery 120 W. To solidny kawałek sprzętu.

W ubiegłym roku Xiaomi pochwaliło się kilkoma szczegółami opracowywanej we własnych laboratoriach technologii nazywanej Super Charge Turbo, która pozwoli na błyskawiczne uzupełnianie energii w urządzeniach mobilnych. Wtedy rozchodziło się o ładowarkę o mocy 100 W, której ostatecznie nigdy nie wprowadzono do sprzedaży. Tym razem mamy do czynienia z jeszcze mocniejszym akcesorium.

Ładowarka Xiaomi 120 W

Ładowarka MDY-12-ED ma maksymalną moc 120 W, osiąganą przy 20 V. Poprzednie „dokonanie” Xiaomi tego typu, dysponowało mocą 100 W. Różnice w porównaniu z poprzednim akcesorium widać też w obsługiwanym natężeniu prądu – nowy adapter ma 6A (choć oficjalna specyfikacja mówi o 5A).

Różne są też prędkości ładowania – sprzęt będzie mógł dynamicznie ją zmieniać w zakresie od 15 W do 120 W. Być może wpłynie to na jeszcze szybsze uzupełnianie energii w akumulatorach – ładowarka 100-watowa miała „radzić sobie” z baterią o pojemności 4000 mAh w 17 minut. W przypadku nowej ładowarki czas ten może ulec poprawie.

Biorąc pod uwagę taki zapas mocy, adapter powinien sprawdzić się także przy ładowaniu większych sprzętów, w tym laptopów. Przy raczej słusznych gabarytach, na jakie wskazuje powyższy film, nie byłoby to nic dziwnego.

Ciekawe, czy Xiaomi tym razem uda się wprowadzić to akcesorium na rynek. Już ładowarka 65 W sprawiała tyle problemów, że firma musiała wycofać ją ze sprzedaży.

źródło: cntechpost.com przez GSMarena

na zdjęciu głównym: Vivo iQOO