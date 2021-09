Zapomnijcie o nowych iPhone’ach – Xiaomi szykuje coś, na co wszyscy (fani marki) czekają

Już dziś Apple zaprezentuje nowe smartfony z serii iPhone 13 i echa tej premiery na pewno będzie słychać jeszcze przez długi czas. Okazuje się jednak, że Xiaomi również ma asa w rękawie – coś, na co czeka z niecierpliwością wiele osób, w tym w Polsce.

Xiaomi Mi Band to opaska idealne skrojona pod oczekiwania większości klientów

Przyznaję – jestem wielkim fanem opasek Mi (Smart) Band. Posiadałem każdy model, począwszy od Xiaomi Mi Band 2, i chociaż Xiaomi wciąż nie stworzyło idealnego smart banda, to każda generacja spełniała moje oczekiwania. Jednym z największych braków Mi Bandów, zaraz obok modułu GPS, jest brak obsługi płatności zbliżeniowych. Co ciekawe, na wybrane rynki trafił Xiaomi Mi Band 4 NFC, za pomocą którego można płacić w sklepach, ale niestety nie doczekał się on szerokiej dostępności, chociaż bardzo na to czekaliśmy.

Niedawno pojawiły się informacje, że w niedalekiej przyszłości na europejski rynek trafi Xiaomi Band 6 NFC z obsługą płatności, ale nie wiedzieliśmy, kiedy się to stanie. Właśnie jednak niespodziewanie okazało się, że nastąpi to już jutro!

Premiera Xiaomi Band 6 NFC z obsługą płatności zbliżeniowych już jutro!

Xiaomi Band 6 NFC już od dawna dostępny jest w Chinach, lecz w tym kraju moduł NFC nie jest wykorzystywany do płatności, tylko m.in. w komunikacji miejskiej. W Europie będzie inaczej (prawdopodobnie) dzięki partnerstwu Xiaomi i Mastercarda – mieszkańcy Starego Kontynentu zapłacą tą opaską zbliżeniowo w sklepach.

Xiaomi Mi Band 6 (źródło: Kacper Żarski | Kacper Żarski)

Serwis 91mobiles doniósł, że Xiaomi Mi Band 6 NFC z obsługą płatności zbliżeniowych zadebiutuje oficjalnie już jutro. Oczekujemy więc, że nowa opaska trafi do sprzedaży również w Polsce, choć na tę chwilę nie mamy 100% pewności, aczkolwiek bardzo na to liczymy – sam z pewnością będę jedną z osób, która zamówi ją zaraz po rozpoczęciu sprzedaży w kraju nad Wisłą.

Dokładne szczegóły poznamy już (dopiero) jutro, aczkolwiek należy się przygotować na to, że płatności zbliżeniowe z wykorzystaniem Xiaomi Mi Band 6 NFC mogą być dostępne tylko dla posiadaczy kart, wydanych przez Mastercard. Nie ma bowiem mowy o obsłudze Google Pay.

Xiaomi Mi Band 4 NFC (źródło: Mastercard)

Przy okazji warto wspomnieć, że jutro – obok Xiaomi Mi Band 6 NFC z obsługą płatności zbliżeniowych – na globalnym rynku zadebiutują również smartfony Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11 Lite NE 5G oraz tablet Xiaomi Pad 5. Ponadto serwis 91mobiles wspomina też o premierze nowego telewizora Xiaomi Smart TV Q1E, projektora Xiaomi Smart Projector 2 i systemu mesh Xiaomi AX3000.