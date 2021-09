Yanosik w wersji beta w Android Auto. Aplikację można już testować

Po wielu latach oczekiwania użytkownicy Yanosika mogą wreszcie uruchomić go z poziomu Android Auto. Obecnie w wersji beta, ale twórcy zapowiadają rychłą premierę stabilnej aplikacji.

Yanosik wkracza na Android Auto

Do niedawna jedyną aplikacją w Android Auto, która pozwalała ostrzegać innych kierowców o różnych zdarzeniach na drodze, była Waze. Oczywiście to jedna z lepszych nawigacji, mająca spore grono wiernych użytkowników, aczkolwiek w Polsce nadal większą popularnością cieszy się Yanosik. W związku z tym, że ma liczniejszą bazę użytkowników, to ewentualne powiadomienia o policji, wypadkach czy innych zdarzeniach są bardziej precyzyjne.

Reklama

Przez wcześniejsze ograniczenia nałożone przez Google, polska aplikacja nie miała dostępu do Android Auto. Użytkownik był więc zmuszony do uruchamiania jej na wyświetlaczu smartfona, co niekoniecznie jest aż tak wygodne, jak dostęp z poziomu ekranu wbudowanego w samochód.

Na szczęście firma z Mountain View w zeszłym roku podjęła decyzję o otworzeniu platformy dla zewnętrznych twórców nawigacji. Twórcy Yanosika szybko zapowiedzieli, że skorzystają z udostępnionej im możliwości. Natomiast w nocy z 2 na 3 września aplikacja w wersji beta wreszcie przeszła certyfikację i jest dostępna dla użytkowników Android Auto.

Aplikację można już testować

Należy zaznaczyć, że obecnie Yanosik w wydaniu na Android Auto to wciąż wersja testowa. Wiele osób zgłasza liczne problemy z działaniem poszczególnych funkcji, jak i ogólną stabilnością.

Jeśli codziennie używacie tej aplikacji, to lepiej wstrzymajcie się z zamiarem dołączenia do grona testów. Ewentualne błędy mogą znacząco pogorszyć doświadczenie płynące z korzystania, a nawet sprawić, że będzie ono niemożliwe.

Program testów skierowany jest dla naprawdę ciekawskich kierowców, którzy już nie mogą doczekać się uruchomienia Yanosika na ekranie wbudowanym w samochód. Warto dodać, że testy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, aczkolwiek docelowo grupa testowa ma być ograniczona. Aby do niej dołączyć, należy przejść do ekranu aplikacji w Google Play i zapisać się do grona testerów.

Dodam, że udało mi się zapisać na testy i już w ten weekend dokładnie sprawdzę oraz opiszę, co obecnie oferuje wersja beta aplikacji Yanosik.