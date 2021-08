Wreszcie! AutoMapa dostępna dla wszystkich użytkowników Android Auto

Do listy nawigacji dostępnych w Android Auto dołącza AutoMapa. Odpowiednia aktualizacja jest właśnie wdrażana do Sklepu Google Play. Wystarczy ją pobrać, aby od razu mieć wygodny dostęp do aplikacji z poziomu wyświetlacza w samochodzie.

Nie tylko Mapy Google i Waze

Użytkownicy oprogramowania Google dla kierowców przez wiele lat mieli do wyboru tylko dwie nawigacje – Waze i Mapy Google. Co więcej, obie są rozwijane przez firmę z Mountain View.

Chciałeś skorzystać z innej aplikacji? Cóż, w przeciwieństwie do konkurencyjnego Apple CarPlay, pozostawało tylko uruchomienie jej na ekranie smartfona, co zazwyczaj jest znacznie mniej wygodnym sposobem.

Aplikacja w wersji beta (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

Na szczęście, po licznych prośbach, Google w końcu podjęło decyzję o otworzeniu platformy na aplikacje firm trzecich. Otrzymaliśmy zapowiedź, że niebawem pojawią się inne nawigacje, dostosowane do obsługi z poziomu Android Auto i ekranu wbudowanego w deskę rozdzielczą samochodu.

Wśród deweloperów, którzy zdecydowali się skorzystać ze wspomnianej możliwości, znaleźli się twórcy nawigacji AutoMapa. Po przeprowadzonych testach wersji beta, usunięciu zgłoszonych błędów, właśnie udostępnili oni obsługę Android Auto dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.

AutoMapa już dostępna w Android Auto

Najnowsza wersja aplikacji (6.4.2), która jest właśnie udostępniania za pomocą sklepu Google Play, zapewnia już wsparcie dla oprogramowania Google. Aby skorzystać z wyczekiwanej funkcji, wystarczy tylko pobrać aktualizację i następnie podłączyć smarfon do systemu infotainment w samochodzie.

Tryb ciemny w wersji beta (fot. Mateusz Budzeń, Tabletowo.pl)

AutoMapa ma kilka zalet, które mogą zachęcić kierowców do przesiadki z chociażby Map Google. Otrzymujemy naprawdę dopracowany algorytm wyznaczania trasy, informacje o obowiązujących ograniczeniach prędkości, a także prosty interfejs. Nie zabrakło asystenta pasa ruchu czy opcji unikania promów lub dróg płatnych. Cel w nawigacji możemy wprowadzać zarówno z poziomu Android Auto, jak i ekranu smartfona. Dostępny jest tryb nocny, podnoszący komfort korzystania z aplikacji w nocy.

Warto dodać, że AutoMapa dostępna jest również dla właścicieli iPhone’ów. Aplikacja w wersji na iOS wspiera oprogramowanie CarPlay już od dłuższego czasu i jest jedną z ciekawszych nawigacji na platformie Apple.