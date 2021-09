Ważna aktualizacja dla Android Auto. Asystent Google podobno został naprawiony

Jeden z błędów negatywnie wpływał na doświadczenie podczas korzystania z Asystenta Google w Android Auto. Na szczęście, właśnie został on wyeliminowany.

Problematyczne oprogramowanie dla kierowców

Dla wielu klientów, którzy wybierają nowy samochód, Android Auto stał się niezbędnym elementem wyposażenia. Nie powinno to dziwić, bowiem zapewnia on wygodny dostęp do wybranych funkcji smartfona i aplikacji bezpośrednio na ekranie wbudowanym w samochód. W ten sposób możemy wygodnie korzystać z Map Google, AutoMapy, Spotify czy wykonywać i odbierać połączenia.

Niestety, jak już wielokrotnie się przekonaliśmy, oprogramowania dla kierowców rozwijane w Mountain View nie zawsze zachwyca jakością i stabilnością pracy. Delikatnie mówiąc – błędów jest stanowczo za dużo. Jeden z nich, który był zgłaszany przez użytkowników na początku tego roku, dotyczył Asystenta Google, a więc dość kluczowej funkcji.

Android Auto (fot. BMW)

Jak wynika z licznych raportów, Asystent Google w Android Auto nie potrafił poprawnie dostarczyć wyników opartych o aktualną lokalizację. Oznacza to, że pytania o listę najbliższych parkingów, restauracji czy stacji benzynowych nie pokazywały pożądanych informacji. Zamiast punktów w pobliżu, Asystent wyświetlał m.in. stacje czy parkingi znajdujące się w okolicach wcześniej skonfigurowanego adresu domowego użytkownika.

Należy zaznaczyć, że to naprawdę poważny błąd. Obsługa Android Auto jest bowiem mocno oparta na komendach głosowych, które pozwalają wydawać określone polecenia bez odrywania rąk od kierownicy.

Problem nie powinien już występować

Jak zwraca uwagę serwis Autoevolution, Google miało usunąć opisany powyżej błąd. Co ciekawe, nie występował on bezpośrednio w Android Auto, ale w aplikacji Google, która ma znaczący wpływ na działanie Asystenta.

W celu pozbycia się problemów z niepoprawnym wyświetlaniem wyników należy pobrać najnowszą aktualizację aplikacji Google, która powinna być już dostępna dla wszystkich użytkowników. Po zainstalowaniu nowej wersji, błędy związane z Asystentem nie powinny już występować.

Warto zaznaczyć, że mimo wszystko zalecane jest również posiadanie najnowszej wersji Android Auto. Miejmy nadzieję, że to jeden z ostatnich takich błędów, odczuwalnie wpływających na doświadczenie płynące z korzystania z oprogramowania dla kierowców. Byłoby naprawdę miło, gdyby Google wreszcie na poważnie wzięło się za rozwój swojej aplikacji.