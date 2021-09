Ten smartfon Redmi będzie przełomowy. Xiaomi zmienia strategię?

Smartfony Redmi są pozycjonowane niżej niż urządzenia marki Xiaomi, ale nie bez powodu – kosztują mniej, więc producent musi iść na kompromisy. Nadchodzący model będzie jednak przełomowy i może zatrzeć granice.

Oferta Xiaomi cały czas ewoluuje. Na początku 2019 roku producent ogłosił, że Redmi staje się odrębną marką, choć w sklepach wciąż można spotkać na etykietach nazwę „Xiaomi Redmi”. Nie zmieniło się jednak to, że smartfony Redmi są bardziej przystępnymi cenowo propozycjami, aczkolwiek producent mimo wszystko stara się zaoferować w nich najnowsze rozwiązania i technologie (zob. Redmi 10).

Ten smartfon Redmi będzie przełomowy

Nie zmienia to jednak faktu, że wybrane funkcje wciąż są zarezerwowane dla modeli marki Xiaomi, dlatego nadchodzący smartfon Redmi bez dwóch zdań będzie przełomowy i nieco zatrze granice w portfolio producenta.

Według najnowszych, niezwykle obiecujących doniesień, nowy smartfon Redmi równie dobrze mógłby mieć logo Xiaomi na obudowie, ponieważ zostanie uzbrojony w obsługę superszybkiego ładowania przewodowego o mocy aż 120 W, podobnie jak nadchodzący Xiaomi 11T Pro.

To jednak jeszcze nie koniec. O ile ładowanie z mocą 120 W nie na wszystkich musi zrobić piorunujące wrażenie, bo nie każdy jest zwolennikiem tak szybkiego ładowania w obawie o żywotność akumulatora w dłuższej perspektywie, tak druga informacja z pewnością może przeważyć szalę na korzyść nadchodzącego modelu marki-córki Xiaomi.

Jednocześnie mówi się bowiem, że ten smartfon Redmi zostanie zapakowany w pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68, który do tej pory był zarezerwowany dla flagowych modeli marki Xiaomi, i to na dodatek nie wszystkich. Wyjątkiem jest smartfon Redmi Note 10 JE, lecz to „orientalny rodzynek”, gdyż jest on dedykowany japońskiemu rynkowi i producent nie ma w planach rozszerzyć jego dostępności na inne kraje.

Należy się jednak spodziewać, że chociaż nadchodząca nowość zaoferuje obsługę 120 W ładowania i certyfikat IP68, to Xiaomi prawdopodobnie poszuka gdzieś oszczędności, bo w końcu to smartfon Redmi. Na pewno nie dotkną one sekcji audio, gdyż jest mowa też o głośnikach stereo, ale należy być przygotowanym na jakieś „cięcia”.