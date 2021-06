mPTech zapowiada na MWC 2021 nowe urządzenia marek myPhone, HAMMER i techbite

Targi Mobile World Congress 2021 trwają i choć większość premier odbywa się wirtualnie, to wciąż jest na co czekać. Na przykład, jeśli jesteśmy zadowolonymi użytkownikami jednego ze wzmacnianych smartfonów HAMMER, to może zainteresować nas, co mPTech szykuje dla tej marki w najbliższej przyszłości.

Pierwszy wzmocniony smartfon z 5G i eSIM

mPTech jest właścicielem kilku marek elektroniki użytkowej, z których najbardziej rozpoznawalnymi są myPhone i HAMMER. Na stoisku firmy podczas targów MWC 2021 można spotkać najnowszego przedstawiciela serii wzmacnianych smartfonów – model HAMMER Blade 5G. Jak zapewnia producent, jest to pierwszy wzmocniony smartfon z 5G oraz eSIM. Należy do linii Athlete – jednej z trzech, na które dzielą się teraz wszystkie HAMMERY.

HAMMER Blade 5G

Blade 5G otrzymał ekran 6,3″ ze szkłem Gorilla Glass 5, 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity, 6 GB RAM, baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem oraz moduł NFC. Główny moduł aparatu złożony jest z trzech matryc: 48 Mpix, 20 Mpix oraz 13 Mpix (z obiektywem szerokokątnym). Z przodu. w dość wyraźnym wycięciu ekranu, znajduje się kamera 16 Mpix. Ponieważ jest to wytrzymała konstrukcja, posiada certyfikat militarny MIL-STD-810G, spełnia normę IK07 oraz może pochwalić się certyfikatem IP69, potwierdzającym jego wytrzymałość na wstrząsy, wodę oraz pył. Urządzenie będzie dostępne w regularnej sprzedaży już jesienią.

Nie tylko HAMMER

Oprócz wzmacnianego smartfona, mPTech będzie miało jeszcze kilka innych nowości. Na przykład, do sklepów trafią wkrótce klasyczne telefony komórkowe z klawiaturą numeryczną i ekranem 2,8″ – myPhone S1 LTE oraz myPhone C1 LTE. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na końcówkę bieżącego roku.

Jeden z poprzedników ZIN 4 – laptop konwertowalny techBite ARC 11.6 (fot. mPTech)

Poza tym możemy spodziewać się aktualizacji oferty laptopów. Marka techbite włączy do swojego portfolio model ZIN 4 15.6, z ekranem 15,6″ Full HD, procesorem Intel Celeron N4000 (2,6 GHz), 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Notebook zaoferuje także możliwość rozszerzenia pamięci wewnętrznej o kolejne 128 GB za pomocą karty microSD, zaś całość będzie zasilać bateria o pojemności 5000 mAh, oferująca do 5 godzin pracy bez konieczności ładowania. Urządzenie powinno trafić do sprzedaży w październiku.