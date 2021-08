Xiaomi zapowiedziało polską premierę Mi Electric Scooter 3 i tajemniczego smartfona

Polski oddział Xiaomi zapowiedział rychłą premierę hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter 3 w Polsce oraz kilku innych urządzeń, w tym tajemniczego smartfona marki Redmi. Wydarzenie, podczas którego zostaną zaanonsowane w kraju nad Wisłą, odbędzie się już za kilka dni.

Już za tydzień, 31 sierpnia 2021 roku, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022, Xiaomi zaanonsuje w Polsce nowe urządzenia, w tym hulajnogę elektryczną Xiaomi Mi Electric Scooter 3, która została wprowadzona do Europy pod koniec lipca br.

Wśród pozostałych urządzeń, które trafią wkrótce na sklepowe półki w Polsce, znajduje się też smartfon marki Redmi. Niestety, nie jesteśmy w stanie rozszyfrować, co to za model, więc niewykluczone, że Xiaomi zrobi nam niespodziankę. Nie jest to bowiem ani Redmi Note 10 JE, ani Redmi 10, tylko sprzęt, który nie miał jeszcze oficjalnej premiery.

źródło: Xiaomi

W ostatnim czasie w sieci pojawiły się informacje o modelach Redmi 10 Prime i Redmi Note 10 Lite, ale do tej pory nic nie wskazywało na to, że któryś z nich trafi do Polski. Niewykluczone jednak, że tak się właśnie stanie. O ile pierwszy jest dla nas totalną tajemnicą, tak drugi podobno będzie przebrandowanym Redmi Note 9S.

Jest jednak jeszcze jedna możliwość – na załączonej powyżej grafice widnieje bowiem wzmianka o „limitowanych ofertach”, a umieszczony na niej smartfon wygląda jak Redmi Note 10S. Może zatem o to chodzi? Już nie możemy się doczekać, aby ta zagadka została rozwikłana – na szczęście nie będziemy długo na to czekać, bo zaledwie tydzień.

Tajemnicą nie jest natomiast hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi Electric Scooter 3, ponieważ ona została już oficjalnie zaprezentowana, a 31 sierpnia 2021 roku „wjedzie” do Polski. Według deklaracji producenta, zapewnia ona do 30 km zasięgu i prędkość do 25 km/h, a także maksymalną moc na poziomie 600 W i nowy system hamulców.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 (źródło: Xiaomi)

Posiadacze hulajnogi elektrycznej Xiaomi Mi Electric Scooter 3 dostają do dyspozycji trzy tryby prędkości – do 5 km/h, do 20 km/h i do 25 km/h, dzięki czemu mogą zachować odpowiednią do warunków szybkość poruszania się na tym pojeździe. A to ogromnie ważne w świetle najnowszych przepisów, do jakich muszą się stosować użytkownicy tego rodzaju pojazdów.

Cena hulajnogi Xiaomi Mi Electric Scooter 3 w Europie została ustalona na 449 euro, co jest równowartością ~2050 złotych.