Czekaliśmy z niecierpliwością na premierę Meizu Watch, ponieważ producent zasugerował, że może on pracować pod kontrolą systemu HarmonyOS od Huawei. Tak jednak nie jest, bo na jego pokład wgrano autorską platformę Flyme for Watch.

Meizu Watch oficjalnie. Jednak bez HarmonyOS, tylko z Flyme for Watch

Meizu podaje jedynie, że Meizu Watch pracuje pod kontrolą Flyme for Watch, lecz nie precyzuje, na jakim systemie bazuje to oprogramowanie. Podobnie było z Xiaomi Mi Watch w Chinach, który ma na pokładzie MIUI For Watch, aczkolwiek w jego przypadku szybko okazało się, że jest ono oparte na Wear OS, zatem podobnie może być w przypadku smartwatcha Meizu. Gdyby to był HarmonyOS, Meizu na pewno by dało o tym znać.

Producent podaje, że dzięki Flyme for Watch nowy smartwatch ma idealnie współpracować z jego smartfonami za sprawą funkcji szybkiego parowania, podczas którego zostaną zsynchronizowane również na przykład hasła sieciowe, informacje użytkownika i ustawienia połączeń. Co ważne, te ostatnie można wykonywać bez konieczności połączenia ze smartfonem, ponieważ Meizu Watch oferuje eSIM oraz obsługę internetu mobilnego w technologii LTE.

Ponadto w jednej z przyszłych aktualizacji Meizu doda funkcję, dzięki której po odblokowaniu sparowanego ze smartwatchem smartfona, automatycznie nastąpi też odblokowanie Meizu Watch. Już na start zaoferuje on natomiast automatyczne wykrywanie niebezpiecznych sytuacji i wzywanie pomocy (może to być połączenie z wybranym kontaktem lub bezpośrednio ze służbami ratunkowymi) i wsparcie na co dzień ze strony inteligentnego asystenta Aicy.

źródło: Meizu

Specyfikacja Meizu Watch

Na pokładzie Meizu Watch znajduje się również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,78 cala i rozdzielczości 368×448 pikseli, co przekłada się na 326 ppi. Ponadto ekran charakteryzuje się też jasnością na poziomie 450 nitów i odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz (podobnie jak OnePlus Watch). Obudowa smartwatcha ma wymiary 46×38,4 mm i aluminiową ramę, a na górze szkło 2.5D Corning Gorilla Glass.

Bateria w Meizu Watch ma pojemność 430 mAh i według deklaracji producenta powinno to wystarczyć na do 36 godzin użytkowania. Akumulator ładuje się na ładowarce magnetycznej (w 15 minut do 35%, w 45 minut do 100%). W tym miejscu można jeszcze wspomnieć, że na pokładzie smartwatcha znalazło się też miejsce dla procesora Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB RAM i 8 GB pamięci wbudowanej.

Jeżeli natomiast chodzi o funkcje charakterystyczne dla wearables, to raczej nie ma w tej kwestii zaskoczenia. Smartwatch oferuje m.in. pulsometr i pulsoksymetr (pomiar poziomu SpO2), opcję monitorowania stresu i snu oraz poprowadzenie rozluźniających ćwiczeń oddechowych. Do tego jest jeszcze 13 trybów sportowych.

Dodatkowym udogodnieniem dla posiadaczy Meizu Watch będzie Meizu Pay, które obejmuje obsługę płatności Alipay z wykorzystaniem kodów QR oraz 11 najpopularniejszych kart miejskich (za pomocą modułu NFC), pozwalających swobodnie podróżować w ponad 300 miastach w Chinach.

Cena Meizu Watch została ustalona w Chinach na 1499 juanów, co jest równowartością ~890 złotych. Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji, smartwatch raczej nie będzie dostępny oficjalnie poza Chinami.