Huawei przygotował hojne promocje z myślą o nowym roku szkolnym (nie tylko dla uczniów)

Nie chcemy Was drażnić, ale musimy przypomnieć, że wakacje 2021 zakończą się za dwa tygodnie z lekkim hakiem. W związku z tym może warto pomyśleć o zakupie nowego sprzętu, który pomoże w nauce i nie tylko? Akcja „Okazje z klasą”, przygotowana przez Huawei, mocno do tego zachęca.

Mimo że to oferta jest dedykowana przede wszystkim uczniom, bo za kilkanaście dni rozbrzmi pierwszy dzwonek (uwierzycie, że wakacje 2021 zleciały tak szybko??), to mogą się nią zainteresować również klienci, którzy szkołę dawno skończyli. Producent przygotował bowiem naprawdę długą listę propozycji, czy to w obniżonych cenach, czy z gratisami.

Reklama

Hojna promocja na urządzenia Huawei na nowy rok szkolny – dla uczniów i nie tylko

Na pierwszy ogień niech pójdą wearables. Smartwatch Watch GT 2 Pro można kupić za 899 złotych, a jeżeli zrobicie to w sklepie internetowym marki, otrzymacie drugi pasek w prezencie. W obniżonych cenach możecie nabyć też Watch GT 2 (za 599 złotych) i Watch GT 2e (za 499 złotych) – do tego ostatniego w sklepie producenta dodawana jest waga Scale 3. Ponadto na stronie huawei.pl dostaniecie opaskę Watch Fit Elegant w kolorze czarnym za 399 złotych.

Akcja „Okazje z klasą” obejmuje również słuchawki różnego rodzaju. Za 199 złotych kupicie FreeLace Pro (wyłącznie w sklepie internetowym producenta), FreeBuds Pro i FreeBuds 4 (oba modele za 499 złotych) oraz FreeBuds 4i za 249 złotych.

źródło: Huawei

Teraz przejdziemy do większych gabarytowo urządzeń, bo promocja obejmuje też tablety – MatePad jest dostępny za 999 złotych, MatePad T10s za 599 złotych, a MatePad T10 za 499 złotych.

Najciekawsze są jednak oferty na laptopy marki, bo już za 1899 złotych można kupić MateBook D 14, a za 1999 złotych MateBook D 15 (w obu przypadkach mowa o wersji z procesorem Intel Core). Z kolei MateBook 13 2020 i MateBook 14 sprzedawane są teraz za 2999 złotych. Oprócz tego, do MateBook X Pro 2021 z Intel Core i7 za 7499 złotych producent dodaje monitor MateView i plecak, aczkolwiek pod warunkiem złożenia zamówienia na stronie huawei.pl.

Wszystkie urządzenia, objęte promocją „Okazje z klasą”, znajdziecie m.in. w sklepie Media Expert (za wyjątkiem ofert dostępnych wyłącznie na stronie producenta). Oferta obowiązuje do 12 września 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.