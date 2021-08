Promocja: kup smartfon Asusa i nie martw się o uszkodzenie ekranu, bo wymienisz go w promocyjnej cenie

Uszkodzenie ekranu to jedna z najgorszych rzeczy, jaka może przydarzyć się smartfonowi. Asus ma na to jednak remedium – dzięki jego najnowszej promocji, wymiana wyświetlacza nie będzie bardzo kosztowna. Co należy zrobić, żeby z niej skorzystać?

Ile razy w ciągu tygodnia zdarza Ci się upuścić smartfon na twardą powierzchnię? To niestety dość częsta sytuacja, która za każdym razem przyprawia o szybsze bicie serca, bowiem wymiana wyświetlacza jest często bardzo kosztowna. Niejednokrotnie kosztuje tak dużo, że klient rezygnuje i po prostu kupuje nowe urządzenie za niewiele większe pieniądze.

Kup smartfon marki Asus i nie martw się ogromnymi kosztami wymiany uszkodzonego ekranu

Przy zakupie wybranych modeli smartfonów od Asusa zupełnie za darmo możesz uzyskać pakiet serwisowy, który w przypadku przypadkowego uszkodzenia wyświetlacza uchroni Cię przed koniecznością poniesienia ogromnych kosztów jego wymiany.

Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej promocji? Otóż należy kupić jeden ze smartfonów, które są objęte niniejszą ofertą – Zenfone 8, Zenfone 8 Flip albo ROG Phone 5. Musisz to jednak zrobić w oficjalnym sklepie Asusa lub Media Expert, RTV Euro AGD albo x-kom.

Następnie, w ciągu 14 dni od zakupu, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie promocji (link poniżej). Warto pamiętać, by zachować rachunek lub paragon, bo przyda się przy rejestracji – należy przesłać jego skan lub zdjęcie.

Trzeba jednak dodać, że pakiet serwisowy nie gwarantuje bezpłatnej wymiany ekranu, ale pozwala zapłacić za to znacznie mniej, bo zaledwie 86 złotych. W dodatku ochrona obowiązuje jeden rok od daty zakupu, w trakcie którego klient może tylko jeden raz naprawić uszkodzony wyświetlacz LCD.

Jednocześnie producent zastrzega, że naprawi ekran w obniżonej cenie tylko w przypadku, gdy zostanie on uszkodzony przypadkowo w wyniku normalnego użytkowania. Asus wymienia następujące sytuacje:

upuszczenie, upadki lub inne uderzenia,

przypadkowe pęknięcia.

Promocja nie obejmuje zatem sytuacji, gdy użytkownik celowo uszkodzi wyświetlacz w swoim smartfonie. Zakupione urządzenie można zarejestrować na dedykowanej stronie internetowej do 15 września 2021 roku, aczkolwiek pula pakietów serwisowych jest ograniczona do 500 sztuk, zatem może się zdarzyć, że zostanie wyczerpana wcześniej (decyduje kolejność zgłoszeń).

Regulamin akcji promocyjnej „Ochrona Zenfone” (PDF)