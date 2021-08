Huawei wprowadza do Polski dwa monitory i tablet z HarmonyOS. Są korzystne promocje z prezentami!

Jeszcze nie tak dawno Huawei wprowadzał do Polski przede wszystkim nowe smartfony, ale z wiadomych względów to już przeszłość. Dziś producent zaanonsował w Polsce „nowości wielkiego formatu” – dwa monitory z serii MateView i tablet MatePad 11 z systemem HarmonyOS.

Monitory Huawei MateView i MateView GT

Mimo że łączy je nazwa, mają niewiele wspólnego ze sobą. Model MateView został stworzony do (twórczej) pracy, natomiast MateView GT jest skierowany do graczy. Pierwszy z ww. oferuje wyświetlacz o przekątnej 28 cali, rozdzielczości 4K+ (3840×2560 pikseli) i proporcjach 3:2. Według deklaracji producenta, ekran wyświetla ponad miliard kolorów oraz pokrywa w 100% przestrzeń sRGB i w 98% DCI-P3. Na dodatek może się też poszczycić certyfikatem VESA DisplayHDR 400.

Monitor MateView (źródło: Huawei)

MateView GT ma z kolei zakrzywiony ekran o przekątnej 34 cali i rozdzielczości 3440×1440 pikseli, co przekłada się na proporcje 21:9, który odświeża obraz z częstotliwością nawet 165 Hz. Ponadto oferuje on wbudowany soundbar z dwoma głośnikami o mocy 5 W każdy, a także paskiem LED. Tego ostatniego po prostu nie mogło zabraknąć na pokładzie monitora dla graczy.

Monitor MateView GT (źródło: Huawei)

Cena MateView w Polsce została ustalona na 2999 złotych, natomiast cena MateView GT będzie wynosić w kraju nad Wisłą 2399 złotych.

Bardzo interesująca jest oferta premierowa, w której za MateView GT zapłacimy tylko 1999 złotych, a do tego w prezencie dostaniemy zegarek Huawei Watch GT 2 Pro. Czas promocji ograniczony jest do 22 sierpnia.

Huawei MateView też dostaniemy w niższej cenie i z prezentem w postaci zegarka Huawei Watch GT 2 Pro – za 2599 złotych, ale także tylko do 22 sierpnia.

Tablet Huawei MatePad 11

Model ten prawdopodobnie będzie przyciągać uwagę klientów przede wszystkim za sprawą systemu HarmonyOS. To pierwsze urządzenie marki poza Chinami z tym oprogramowaniem na pokładzie.

MatePad 11 jest też pierwszym od dawna tabletem tej marki z procesorem Qualcomm Snapdragon. I to nie byle jakim, ponieważ na jego pokładzie umieszczono ex-flagową platformę mobilną Snapdragon 865. Niestety, mimo że jest to wysokopółkowy układ, producent nie zapewnił wsparcia dla sieci 5G (co prawdopodobnie wynika z konieczności przestrzegania nałożonych przez Stany Zjednoczone sankcji). Nie zabrakło natomiast obsługi Wi-Fi 6.

Ponadto MatePad 11 oferuje wyświetlacz o przekątnej 10,95 cala, jasności 500 nitów i rozdzielczości 2560×1600 pikseli (proporcje 16:10), który potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz. Na pokładzie są też cztery głośniki „dopieszczone” przez firmę harman/kardon oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Całość zasila akumulator o pojemności 7250 mAh, obsługujący ładowanie (przez port USB-C) o mocy 10 W. Wymiary tabletu to 253,8 mm x 165,3 mm x 7,25 mm, a jego waga sięga 485 g. Sprzęt działa na systemie HarmonyOS.

Tablet MatePad 11 (źródło: Huawei)

Ponadto producent przygotował dedykowane akcesoria to tego tabletu w postaci rysika M-Pencil i klawiatury. Dzięki nim model ten będzie mógł się stać pełnoprawną stacją roboczą do pracy lub nauki.

Jeśli zdecydujemy się na zakup w dniach 4-22 sierpnia, to będziemy mogli kupić Huawei MatePad 11 za 1999 złotych, a ponadto za symboliczną złotówkę dostaniemy prezenty w postaci: