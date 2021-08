Baza klientów T-Mobile ciągle się powiększa. Operator chwali się znaczącym wzrostem

Operatorzy muszą się naprawdę mocno postarać, żeby klienci kupili właśnie ich ofertę, ponieważ na rynku dostępnych jest tyle różnych propozycji, że mają z czego wybierać. T-Mobile nie ma jednak powodów do narzekań – sieć poinformowała, że w minionym kwartale baza użytkowników jej usług znacząco się zwiększyła.

Baza klientów T-Mobile ciągle rośnie

Operator poinformował, że na koniec drugiego kwartału 2021 roku obsługiwał 11,29 mln klientów, czyli o 269 tysięcy więcej niż w analogicznym okresie w 2020 roku. Wzrost użytkowników odnotowano zarówno w segmencie abonamentowym (3,602 mln vs 3,461 mln; +141 tysięcy rok do roku), jak i przedpłaconym (7,688 mln vs 4,560 mln; +128 tysięcy r/r). Jednocześnie T-Mobile zauważył również wzrost liczby klientów internetu światłowodowego FTTH.

Reklama

Niewykluczone, że znaczący wzrost klientów w drugim kwartale 2021 roku odnotowano również dlatego, że w przywoływanym okresie T-Mobile miał całkiem dobry wynik, jeśli chodzi o pozyskiwanie numerów z innych sieci. Wówczas bowiem zyskał „na czysto” 5370 numerów, podczas gdy w pierwszych trzech miesiącach stracił (netto) 2834.

Operator nie ma też powodów do narzekań, jeśli chodzi o wyniki finansowe, ponieważ w drugim kwartale 2021 roku osiągnął EBITDA AL w wysokości 453 mln złotych, co oznacza wzrost o 4,1% w porównaniu do Q2 2020. Ponadto informuje też, że w minionym kwartale wypracował przychody na poziomie 1,58 mld złotych, zatem o 2,3% niższe niż przed rokiem, ale deklaruje, że jest to jednorazowy przypadek i od trzeciego kwartału 2021 roku zamierza ponownie raportować wzrosty rok do roku.

W drugim kwartale 2021 roku T-Mobile sukcesywnie też wyłączał technologię 3G w paśmie 2100 MHz, aby uruchomić na zwolnionych częstotliwościach sieć LTE lub też 5G (w miejscach, gdzie jest ona już dostępna). W tym miejscu warto przypomnieć, że od początku lipca operator znacznie przyspieszył jej rozbudowę, ponieważ w każdym tygodniu uruchamia średnio 120 nowych stacji bazowych 5G.

Przed kilkoma dniami informował o włączeniu 5G na 160 kolejnych nadajnikach, dzięki czemu technologia 5G od T-Mobile jest udostępniana za pośrednictwem już ponad 1200 stacji bazowych w całej Polsce.