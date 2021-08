Oto lista smartfonów z 5G, które najchętniej kupujecie w T-Mobile

Operatorzy od czasu do czasu dają nam znać, jakie smartfony są najchętniej kupowane przez klientów sieci. T-Mobile przygotował listę urządzeń z 5G, które najszybciej opuszczały salony sprzedaży.

Sprzedaje się coraz więcej smartfonów z 5G

T-Mobile przekazało, że rynek urządzeń oferujących możliwość logowania się w sieci 5G systematycznie się zwiększa. To przede wszystkim dlatego, że coraz więcej producentów decyduje się montować w swoich smartfonach procesory z wbudowanymi modemami nowej generacji. Tego typu podzespoły lądują nawet w sprzętach ze średniej półki, dzięki czemu są one bardziej przystępne cenowo i trafiają do większej liczby odbiorców.

Redmi Note 10 5G – jeden z najczęściej wybieranych smartfonów z 5G w T-Mobile (źródło: Xiaomi)

Jak podają Magentowi, jeszcze w styczniu bieżącego roku, zaledwie 20 procent smartfonów w katalogu operatora miało możliwość łączenia się z sieciami 5G. W maju taką funkcją mógł pochwalić się już co trzeci telefon w ofercie. Z każdym kolejnym miesiącem liczba modeli z 5G się powiększa – aktualną listę znajdziecie pod tym adresem.

Najchętniej kupowane smartfony z 5G

T-Mobile, prezentując wyniki z drugiego kwartału 2021 roku, podzieliło sprzedaż smartfonów na kilka sekcji: segment premium, urządzenia z wysokiej półki, sprzęty średniopółkowe i bardziej bazowe konstrukcje. W segmencie premium królowały:

Apple iPhone 12 Pro,

Apple iPhone 12 Pro Max,

Samsung Galaxy S21+ 5G.

Samsung zajął pierwsze miejsce w segmencie wysokiej półki, gdzie najpopularniejsze były kolejno:

W średniej półce pojawiły się już smartfony z Chin, choć liderem w tym sektorze pozostał Samsung:

W ostatniej grupie cenowej widać już dominację urządzeń Xiaomi. Mamy tu modele:

Ciekawi jesteśmy, czy wybraliście któryś z powyższych modeli, by przetestować zasięg sieci 5G w swoim miejscu zamieszkania. Jak przekazało T-Mobile, operator udostępnił kolejne ponad 150 stacji 5G w Polsce, dzięki czemu ich liczba wzrosła w sumie do 1950. Najwięcej stacji uruchomionych zostało w Białymstoku, Poznaniu, Kielcach i Rybniku. Nowe stacje 5G działają również w takich miejscowościach jak Zakopane, Pruszków, Dębica, Nysa, Bochnia, Tranów, Nowy Sącz, Kędzierzyn, Przemyśl i Tarnowskie Góry. Mniejsze inwestycje w sieć 5G objęły m.in., Sanok, Lesko, Starachowice, Kluczbork, Pszczyna, Racibórz, Leżajsk, Nisko, Chełm i Suwałki.