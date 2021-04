W pierwszym kwartale 2021 roku klienci zaskoczyli operatorów. Tylko jeden z gigantów się cieszy

Od kiedy możliwe jest przenoszenie numerów pomiędzy operatorami, klienci ochoczo z tego korzystają. Urząd Komunikacji Elektronicznej co kwartał publikuje najnowsze statystyki, jednak tym razem widzimy coś, czego jeszcze nie byliśmy świadkami.

Część z Was prawdopodobnie nawet nie wie, że kiedyś nie dało się przenieść numeru z jednej do drugiej sieci. Kiedy w końcu stało się to możliwe, operatorzy mogli pobierać niemałe opłaty za taki zabieg. Dziś na szczęście można to robić swobodnie bez dodatkowych kosztów, z czego klienci w Polsce bardzo chętnie korzystają.

Przenoszenie numerów w pierwszym kwartale 2021 roku – raport UKE

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami jest skrupulatnie obserwowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Co kwartał publikuje on raporty za ostatnie trzy miesiące, jednak najnowszy, za pierwszy kwartał 2021 roku, ujawnia sytuację, z którą nie mieliśmy jeszcze do czynienia.

Jak podaje Urząd Komunikacji Elektronicznej, w pierwszym kwartale 2021 roku, w sieciach mobilnych, przeniesiono w sumie 401355 numerów. To naprawdę dużo, bo w poprzednim kwartale, Q4 2020, klienci przenieśli nieco ponad 377 tysięcy numerów, a w analogicznym okresie rok wcześniej, tj. w Q1 2020, 378022 numery.

Przenoszenie numerów w pierwszym kwartale 2021 roku – Orange, Play, Plus i T-Mobile

Raporty publikowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zwykle podawały, że dwóch operatorów z tzw. Wielkiej Czwórki zakończyło dany kwartał „na plusie”, natomiast pozostała dwójka „na minusie”. W pierwszym kwartale 2021 roku przenoszenie numerów zakończył jednak pozytywnie tylko jeden – to coś naprawdę wyjątkowego.

Tym wyjątkiem jest Orange, które w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku oddało 89642 numery i przyjęło 120412, dzięki czemu koniec końców zyskało aż 30770 numerów. Przenoszenie numerów w Q1 2021 mniej łaskawie zakończyło się dla T-Mobile (-2834), Plusa (-18469) i Play (-52952). Dużym zaskoczeniem jest wynik Plusa, ponieważ wiele kwartałów kończył na bardzo dużym – nomen omen – plusie.

Przenoszenie numerów w pierwszym kwartale 2021 roku – pozostali operatorzy

Ponad 400 tysięcy przeniesionych numerów nie wzięło się znikąd – duży ruch odnotowali również inni operatorzy. Z bardzo dobrymi wynikami pierwszy kwartał 2021 roku zakończyli także m.in. Premium Mobile (+13198), UPC (+6787), OTVARTA (+3898), Mobile Vikings (+3709), Vectra (+3411), Netia (+3184) oraz ITI Neovision S.A. (+3051).