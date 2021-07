Wraca niezła oferta T-Mobile! Domowy internet mobilny ponownie bez limitów

„Domowy internet mobilny” brzmi może dość dziwnie, zwłaszcza w czasie rozwoju stacjonarnego internetu światłowodowego, ale takie usługi także są potrzebne. T-Mobile zaprezentował bardzo dobrą ofertę, w której skorzystamy z takiego połączenia z siecią bez limitu gigabajtów.

Nielimitowany internet mobilny ponownie w T-Mobile

Jeśli ktoś ma dobrą pamięć, to kojarzy, że kiedyś T-Mobile miało już w swojej ofercie nielimitowany mobilny internet domowy. Najwyraźniej jednak był on zbyt chętnie wybierany przez klientów, a za mało pieniędzy przynosił sieci, przez co usługa ta zniknęła na kilka lat z folderów reklamowych Magentowych. Teraz powraca, by kusić naprawdę przyzwoitymi cenami i warunkami.

W kategorii „Internet domowy” na stronie T-Mobile pojawiła się podstrona z ofertą internetu domowego w technologii 4G/LTE, z aktywacją 0 zł i bez limitów gigabajtów. Jak wygląda cennik?

Mamy do wyboru trzy opcje, różniące się od siebie tylko maksymalną prędkością przesyłu danych – od 30 Mb/s, przez 60 Mb/s po 90 Mb/s. Nie ma jednak żadnych limitów pobierania i to niezależnie od pory dnia, co jest naprawdę wygodną opcją dla osób, które z jakichś przyczyn nie mogą skorzystać w miejscu przebywania z internetu stacjonarnego, a potrzebują domowego dostępu do sieci.

Ważne informacje o nielimitowanej ofercie T-Mobile

Ceny dotyczą umowy na 24 miesiące. Uwzględniono w nich już rabaty za zgodę marketingową (5 złotych) oraz zgodę na obsługę elektroniczną i terminową płatność (5 złotych). Dodatkowo, można zyskać zniżkę 20 złotych, jeśli posiadamy już w T-Mobile umowę o świadczenie głosowych usług telekomunikacyjnych (z wyjątkiem umowy zawartej w ofercie XS).

Jak tłumaczy T-Mobile, wymienione wcześniej prędkości przesyłania danych obowiązują wyłącznie w „Strefie domowej” – obszarze określonym przez abonenta, o promieniu 500 metrów od wskazanego adresu świadczenia usługi. Poza „Strefą domową” szacunkowa maksymalna prędkość transmisji danych ulega obniżeniu do 512 kb/s – dla pobierania i wysyłania w technologiach 4G/LTE i wyższych. Bardzo podobne ograniczenia stosują inni operatorzy, przy czym w ich ofertach mamy zwykle do czynienia z limitami gigabajtów. U Magentowych ich brak, co naprawdę się chwali. Więcej informacji znajdziecie w Regulaminach.