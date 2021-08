OGROMNY przeciek informacji o zegarku Samsung Galaxy Watch 4 Classic!

Samsung najwyraźniej bardzo swobodnie podchodzi do kwestii poufności informacji na temat najnowszych urządzeń mobilnych własnej produkcji. Gdyby tak nie było, nie dysponowalibyśmy właściwie kompletną bazą danych o specyfikacji zegarka Galaxy Watch 4 Classic.

Prawie wszystko o zegarku Samsunga

Tym razem nie mamy dla Was ładnych grafik przedstawiających spodziewany smartwatch Samsunga – to już było. Teraz mamy dane o praktycznie wszystkich najważniejszych elementach specyfikacji Galaxy Watch 4 Classic, włącznie z takimi detalami jak rozdzielczość ekranu.

Źródło, które przekazało arkusz z listą użytych przez Samsunga komponentów, utrzymuje, że jest to oficjalne zestawienie danych i nie powinniśmy oczekiwać niczego innego po zbliżającej się premierze smartwatcha.

Nowy procesor i lepszy ekran

Dwie rzeczy, które wybijają się ze specyfikacji nowego Galaxy Watcha, to użyty procesor oraz nowy ekran. Układ, który spotkamy w Galaxy Watch 4 Classic to Exynos W920. Zgodnie z niektórymi doniesieniami, może być on produkowany w dokładnej litografii 5 nm, co oznacza wysoką energooszczędność i dodatkową moc. W połączeniu z 1,5 GB RAM i 16 GB pamięci wewnętrznej, powinien nam zapewnić bezkompromisową wydajność.

W Galaxy Watch 4 spotkamy odrobinę mniejszy ekran niż te użyty w Galaxy Watch 3, bo o średnicy 1,36 cala, ale jednocześnie charakteryzujący się lepszą rozdzielczością 450 x 450 pikseli. Dla przypomnienia, w Watchu 3 mieliśmy rozdziałkę 360 x 360 pikseli. Różnica powinna być więc zauważalna. Całość będzie chroniona przez szkło Gorilla Glass DX.

Mamy dostęp też do innych detali podzespołów. Na przykład wiemy, że bateria będzie miała pojemność 361 mAh, a jej pełne naładowanie zajmie 1 godzinę i 40 minut. Ponadto, obudowa o wymiarach 45,5 x 45,5 x 11 mm będzie wodoszczelna do 5 ATM ze stopniem ochrony IP68 oraz odpornością standardu MID STD 810G. Wśród modułów łączności znajdzie się dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth 5.0 z NFC oraz GPS, Glonass, Beidou i Galileo. Główne sensory PPG, EKG i BIA będą odpowiedzialne za obliczanie ciśnienia krwi, tętna i poziomu tkanki tłuszczowej w organizmie. Nie zabraknie mikrofonu i głośnika, a także zestawu klasycznych czujników pokroju akcelerometru, żyroskopu i barometru.

One UI Watch 3.5

Zegarek będzie działał na systemie Wear OS 3 ze specjalną nakładką Samsunga One UI Watch 3.5. To specjalna wersja oprogramowania, powstała przy współpracy z Google.

Galaxy Watch 4 Classic ma być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i srebrnej, z silikonowym paskiem. W gruncie rzeczy jedyne, czego nie wiemy o tym zegarku to cena. Tę poznamy najpóźniej w momencie premiery smartwatcha, czyli 11 sierpnia na wydarzeniu Galaxy Unpacked lub – jak twierdzą inne źródła – podczas osobnej prezentacji 27 sierpnia.