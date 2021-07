Samsung podał datę prezentacji nowych słuchawek, smartwatchy i składanych smartfonów

Samsung przygotowuje moc premier na nadchodzące wydarzenie Galaxy Unpacked. Powinniśmy zobaczyć na nim nowe składane smartfony oraz inne gadżety. Wystarczy tylko poczekać do sierpnia.

Samsung Galaxy Unpacked 11 sierpnia

Samsung przekazał oficjalne zaproszenie na nowe wydarzenie – globalną prezentację nowych produktów. Na stronie informacji prasowej firmy pojawiła się sugestia, by przygotować się na 11 sierpnia. Wydarzenie Galaxy Unpacked promowane jest hasłem „Get Ready To Unfold”, co od razu nasuwa skojarzenia ze smartfonami z elastycznymi ekranami – Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3, na których temat w ostatnich tygodniach pojawiło się sporo plotek.

Galaxy Z Fold 3 na przykład, ma być pierwszym smartfonem Samsunga, w którym wykorzysta się technologię aparatu ukrytego pod warstwą wyświetlacza. Jeśli wszystkie przewidywania są poprawne, to będzie też potrafił obsługiwać rysik S Pen. Galaxy Z Flip 3 z kolei, będzie niewielkim ulepszeniem tego, co dostaliśmy w drugiej generacji tego urządzenia z klapką. Najbardziej rzucającą się w oczy zmianą ma być zmodyfikowany, większy ekran pomocniczy na „pleckach” smartfona.

Co prawda do 11 sierpnia zostały nam jeszcze pełne 3 tygodnie, ale już teraz możemy z pewną dozą prawdopodobieństwa założyć, że na wydarzeniu zobaczymy nie tylko składane urządzenia Samsunga, ale także inne gadżety.

Samsung Galaxy Z Fold 3 (źródło: 91mobiles)

Czas na nowe wearables Samsunga

Samsung ma do zaprezentowania także kilka innych urządzeń. Wraz ze składanymi smartfonami, powinniśmy zobaczyć także nową serię zegarków Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Producent przygotował dla nas dość wyraźną zmianę stylu urządzeń, zastępujących aktualne modele zegarków.

Mówi się także, że na tej samej konferencji Koreańczycy pokażą także słuchawki Galaxy Buds 2. Nie będzie więc można narzekać na nudę! Prezentacja ruszy o godzinie 16:00 naszego czasu.