Huawei od teraz jest też producentem monitorów z wysokiej półki. Na ich widok szczęka opada

Dzisiejszy dzień bez dwóch zdań należy do Huawei. Producent nie tylko zaprezentował swój własny system operacyjny HarmonyOS, ale też pierwsze urządzenia z nim na pokładzie. Gigant z Chin ma jednak dla nas jeszcze więcej, bo także monitory MateView i MateView GT, które są propozycjami dla użytkowników o bardzo wysokich wymaganiach.

Huawei MateView

Model ten powstał z myślą o profesjonalistach, którzy potrzebują monitora o świetnej specyfikacji do pracy. I taką też ma Huawei MateView, bowiem oferuje on 28,2-calowy wyświetlacz IPS 4K+ o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 3840×2560 pikseli, a do tego wyświetla ponad 1 mld różnych barw dzięki 10-bitrowej głębi koloru. Obraz jest odświeżany ze standardową częstotliwością 60 Hz. Według deklaracji producenta, współczynnik screen-to-body ratio wynosi aż 94%.

To jednak nie jedyne mocne strony Huawei MateView, ponieważ zapewnia on odwzorowanie palety barw sRGB na poziomie 100%, a przestrzeni kolorów DCI-P3 w 98%. Ponadto model ten otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 400 oraz potwierdzający ograniczenie efektu migotania obrazu. Do tego nie zabrakło też technologii redukującej emisję niebieskiego światła.

Huawei MateView oferuje również funkcję bezprzewodowej projekcji – wystarczy przyłożyć smartfon do podstawki, aby połączyć urządzenia i uruchomić tryb desktopowy. Pozwala to na przykład korzystać z aplikacji i edytować pliki (w tym wideo) na ekranie monitora, co zwiększa możliwości i produktywność. Podobnie można połączyć też tablet i laptop Huawei.

Oryginalnym rozwiązaniem jest również panel dotykowy pod monitorem, za pomocą którego można sterować głośnością oraz funkcjami urządzenia. Ponadto na jego pokładzie znajduje się system dwóch głośników o mocy 5 W każdy i dwóch mikrofonów o zasięgu 4 metrów.

Posiadacze tego monitora będą mieli też do dyspozycji bogaty zestaw portów i złączy: 2x USB-A, 2x USB-C (z czego jeden wyłącznie do podłączenia zasilacza o mocy 135 W), Mini DisplayPort, HDMI 2.0 i audio 3,5 mm. Warto również wspomnieć, że użytkownik będzie mógł zmienić wysokość, na jakiej znajduje się ekran, a także odchylić go do przodu i tyłu.

Huawei MateView GT

To z kolei pierwszy monitor dla graczy w ofercie Huawei. Oferuje on zakrzywiony wyświetlacz (promień krzywizny wynosi 1500R) o przekątnej 34 cali, proporcjach 21:9 i rozdzielczości 344×01440 pikseli, który charakteryzuje się kontrastem 4000:1 i szczytową jasnością na poziomie 350, a do tego wyświetla ponad 1 mld kolorów i obsługuje technologię HDR10.

Graczy z pewnością zainteresuje też fakt, że model ten potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 165 Hz. Dodatkowym udogodnieniem dla nich jest funkcja Dark Field Control, która dostosowuje jasność wyświetlacza w scenach o słabym oświetleniu.

Co ciekawe, z urządzeniem zintegrowano również soundbar z podwójnym głośnikiem o mocy 5 W każdy – zapewnia on dźwięk stereo i z pewnością poprawi wrażenia z rozgrywki. Tym bardziej, że jego głośnością można sterować w prosty sposób – wystarczy przesunąć palcem po samym soundbarze. W dodatku wmontowano w niego pasek LED, który może świecić na różne sposoby (podobnie jak klawiatury dla graczy).

Model ten, tak samo jak MateView bez dopisku „GT”, również ma na pokładzie cztery mikrofony, które mają zasięg do 4 metrów, a ponadto oferuje 8 różnych trybów z ustawieniami pasującymi do poszczególnych rodzajów gier, na przykład MOBA i pierwszoosobowych strzelanek.

Na koniec wypada jeszcze wspomnieć, że monitor dla graczy od Huawei ma na pokładzie też dwa USB-C (w tym jedno wyłącznie do ładowania), dwa HDMI 2.0, jeden DisplayPort 1.4 oraz złącze 3,5 mm.