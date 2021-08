Polska premiera dopiero jutro, a my już znamy ceny monitorów Huawei MateView i MateView GT w Polsce!

Już jutro na polskim rynku zadebiutuje kilka nowych urządzeń Huawei. Wśród nich nie znajdą się smartfony z serii Huawei P50, ale monitory Huawei MateView i MateView GT już tak. Umyślnie lub nie, producent już dziś zdradził ich ceny w Polsce.

Oto polska cena Huawei MateView

Huawei oficjalnie zaprezentował monitory z serii MateView na początku czerwca 2021 roku i – szczerze mówiąc – nie spodziewaliśmy się, że będą dostępne w Polsce. Tymczasem producent wprowadzi je na polski rynek już jutro, o czym świadczy informacja na oficjalnej stronie Huawei.

Reklama

Co więcej, już umieszczono w jej bazie oba monitory i ujawniono ich ceny! Dzięki temu wiemy, że cena Huawei MateView w Polsce została ustalona na 2999 złotych. To dość sporo, jak za monitor, ale producent stworzył go z myślą o profesjonalistach, którzy wykorzystają pełnię jego możliwości w trakcie twórczej pracy i nie tylko.

Model ten oferuje m.in. 28,2-calowy wyświetlacz IPS 4K+ o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 3840×2560 pikseli, który wyświetla ponad miliard kolorów oraz zapewnia pokrycie palety barw sRGB w 100%, a przestrzeni kolorów DCI-P3 w 98%. Ponadto może się też pochwalić certyfikatem VESA DisplayHDR 400.

Co ciekawe, Huawei MateView jest już dostępny w sklepie RTV Euro AGD.

Oto polska cena Huawei MateView GT

Co więcej, na stronie Huawei pojawił się również model z dopiskiem „GT”, który skierowany jest do graczy, ponieważ oferuje wyświetlacz o przekątnej aż 34 cali i promieniu krzywizny 1500R, który charakteryzuje się rozdzielczością 3440×1440 pikseli, co przekłada się na proporcje 21:9. Ponadto model ten potrafi odświeżać obraz z częstotliwością 165 Hz.

To jednak jeszcze nie wszystko, co oferuje Huawei MateView GT. Jego integralną częścią jest bowiem również soundbar (w dolnej części, przy podstawie) z podwójnym głośnikiem o mocy 5 W każdy oraz paskiem LED. Ponadto oddaje on do dyspozycji użytkownika 8 dedykowanych trybów z ustawieniami pasującymi do różnych rodzajów gier.

Polska cena Huawei MateView GT została ustalona na 2399 złotych. Monitor ten, podobnie jak model bez dopisku „GT”, również można już znaleźć w ofercie sklepu RTV Euro AGD.