Nowa oferta Canal+ Online i Netfliksa. Pierwsza taka w Polsce

Od 2 sierpnia dostępna jest nowa oferta przygotowana przez Canal+. Obejmuje dwa serwisy streamingowe w jednym, atrakcyjnym cenowo pakiecie.

Pierwsza taka oferta w Polsce

Do tej pory Canal+ oferował Netfliksa w pakiecie telewizyjnym. Od wczoraj rozszerzył swoją ofertę o pakiet łączący dwa serwisy streamingowe w jedną subskrypcję. Canal+ chwali się, że jest to pierwsza taka oferta na rynku. Jeżeli ktoś zdecyduje się zakupić subskrypcję, otrzyma dostęp do pełnej oferty Canal+ Online oraz Netfliksa w pakiecie standard. Daje to możliwość oglądania treści na wielu urządzeniach jednocześnie – dwóch niezależnych streamach Canal+ Online; trzech, jeśli jesteśmy posiadaczami Canal+ Box 4K.

Cennik łączonej oferty na stronie

Usługodawca podkreśla, że z Canal+ Online oglądać można na wiele sposobów. Oprócz przeglądarki i poprzez aplikacje mobilne – transmisje, filmy i seriale będzie można zobaczyć, posiadając dekoder Canal+ Box 4K, telewizor obsługujący Android TV i Samsung Smart TV oraz wpinane zewnętrznie Android TV i Apple TV. Dostęp do biblioteki Netfliksa otrzymamy w bardzo podobny sposób.

Jedna cena – dwa serwisy

Pod względem ceny, oferta Canal+ jest bardzo prosta i pozbawiona udziwnień. Łączony pakiet kosztuje 40 złotych w pierwszym miesiącu, w każdym kolejnym będzie to już 65 złotych. W porównaniu do indywidualnych ofert tych serwisów, cena wydaje się opłacalna. Łącząc te dwie subskrypcje można zaoszczędzić nawet 22 złote miesięcznie.

Co więcej, pakiet można dodatkowo rozszerzyć o dostęp do filmów i seriali w ofercie HBO, transmisje Eleven Sports i programy Fun And News. Wszystko to oczywiście za odpowiednią dopłatą.