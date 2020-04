Słuchaj muzyki z telewizora: Apple Music od dziś dostępne w Samsung Smart TV

Samsung może pochwalić się pewnym osiągnięciem: jako pierwsza firma wprowadziła aplikację Apple Music na swoje inteligentne telewizory. Domyślam się, że to informacja typu „w to mi graj” dla użytkowników muzycznej usługi giganta z Cupertino.

Samsung stara się wciąż uzupełniać pulę aplikacji możliwych do zainstalowania na telewizorach Smart TV. Najnowszą jest program Apple Music, dzięki której połączymy się ze swoimi ulubionymi utworami i odpalimy w domu godzinami sklecane playlisty, przygotowywane na tak ważne wydarzenia jak pełna emocji podróż zbiorkomem czy wycieczka do sklepu po niezbędne produkty.

Zgodnie z informacją producenta, aplikacja Apple Music będzie dostępna w telewizorach Samsung Smart TV QLED i UHD wyprodukowanych w latach 2018 – 2020. Mogą ją pobierać użytkownicy urządzeń w ponad 100 krajach, w tym w Polsce. Uzupełnia to współpracę ekranów Samsunga z Apple TV oraz AirPlay – można z nich korzystać od 2019 roku.

Samsung jest wyjątkowo dumny z tego, że jako pierwszej firmie udało się zadbać o integrację z Apple Music. Jak wyraził się Salek Brodsky, wiceszef biznesowy firmy,

„Naszym celem zawsze było dostarczanie użytkownikom najlepszej rozrywki. Teraz jest to dla nas szczególnie ważne, bo spędzając coraz więcej czasu w domu wszyscy potrzebujemy nowości. W ubiegłym roku jako pierwsi zaproponowaliśmy użytkownikom aplikację Apple TV, z kolei dziś rozszerzamy współpracę z Apple oferując dostęp do Apple Music. Dzięki temu możemy zaproponować niezrównane możliwości w zakresie rozrywki szczególnie tym, którzy oczekują dostępu do szerokiej gamy aplikacji na swoich Smart TV.”