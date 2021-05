Mała rewolucja w ofercie Orange – znikają Plany Mobilne, pojawia się więcej GB i HBO GO w pakiecie

Oferta Orange była dość jasna i klarowna, również pod względem nazewnictwa. Operator zdecydował się jednak wprowadzić w niej małą rewolucję, ponieważ dotychczas oferowane Plany Mobilne zastępują… Abonamenty komórkowe. W nowych taryfach klienci otrzymają m.in. więcej internetu do wykorzystania oraz HBO GO w pakiecie.

Nowa oferta Orange: więcej internetu i HBO GO w pakiecie

Mimo że Plany Mobilne zmieniły nazwę na Abonamenty komórkowe, operator wciąż oferuje cztery taryfy: Plan 40, Plan 50, Plan 60 i Plan 80. Nazwa jednocześnie wskazuje na cenę, jaką klient będzie musiał zapłacić. Uwzględnia ona rabaty, nie bierze natomiast pod uwagę dodatkowych usług, które można dokupić do abonamentu.

Reklama

W każdym Planie klienci dostają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz roamingu w Unii Europejskiej. Ponadto w zestawie są również pakiety internetu, od 4 GB w Planie 40 do nawet 80 GB w Planie 80. Operator dorzuca też w prezencie dodatkową paczkę internetu – od 1 GB do 25 GB. Aby ją odebrać, należy zalogować się do aplikacji Mój Orange (lub na swoje konto abonenta przez stronę internetową sieci). Bonus można wykorzystać przez cały okres trwania umowy.

Warto również dodać, że abonenci Planu 60 i Planu 80 będą mogli korzystać z sieci 5G, a do tego każdy klient, który zdecyduje się na zakup nowej oferty na stronie internetowej Orange lub zamówi za jej pośrednictwem rozmowę z konsultantem, dostanie w prezencie jeden miesiąc abonamentu za 0 złotych. Do tego osoby, które dobiorą do niego smartfon, nie zapłacą trzech pierwszych rat za urządzenie – zrobi to za nie operator (oferta dotyczy wybranych sprzętów).

To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ abonenci Planu 60 i Planu 80 dostaną tzw. Superdodatek w postaci dostępu do HBO GO w promocyjnej cenie, już od 5 złotych miesięcznie. Będzie ona obowiązywać przez 24 miesiące, ale klient może w dowolnym momencie wyłączać i włączać dostęp do serwisu, dzięki czemu zapłaci tylko wtedy, gdy będzie z niego korzystać.

Orange oczywiście przygotowało też specjalną ofertę dla klientów, którzy podpiszą więcej niż jedną umowę – wówczas otrzymają 20 złotych rabatu na każdy numer (nie dotyczy Planu 40). Ponadto użytkownicy pakietów z telewizją w Orange Love, którzy kupią nowe Abonamenty komórkowe, otrzymają bonusowy pakiet 20 GB internetu co miesiąc oraz możliwość kupienia smartfona Redmi Note 10 5G w 24 ratach po 38 złotych każda.