Netflix pozwala oglądać nawet te filmy, które nie zostały w pełni pobrane – ale nie na iPhone’ach

Wśród ważniejszych funkcji aplikacji Netflixa z pewnością znajduje się możliwość pobierania filmów i seriali. Teraz opcja doczekała się ważnego usprawnienia.

Netflix na smartfonie lub tablecie może okazać się świetnym wyborem na dłuższą podróż. W pociągu czy samolocie możemy bowiem nadrobić zaległości w ulubionym serialu lub po prostu obejrzeć dowolny film z biblioteki.

Niestety, w takich warunkach często trudno o dobre połączenie z internetem. Z pomocą przychodzi jednak funkcja pobierania materiałów, które następnie możemy obejrzeć w trybie offline. To naprawdę przydatne rozwiązanie, które cieszy się sporym zainteresowaniem wśród widzów oglądających seriale i filmy podczas podróży lub w miejscach publicznych.

Netflix w najnowszej aktualizacji postanowił usprawnić opisaną funkcję. Teraz będziemy mogli obejrzeć również te materiały, które nie zostały w pełni zapisane w pamięci urządzenia. Zapomniałeś wcześniej pobrać całego filmu? Masz tylko kilkanaście minut, które, przykładowo, pozwolą na pobranie tylko połowy? Teraz nie będzie to problemem, bowiem pobraną połowę obejrzysz bez połączenia z internetem.

Ulepszyliśmy pobieranie z serwisu Netflix, dzięki czemu możesz teraz zacząć oglądać The Mitchells vs The Machines lub następny odcinek serialu Luis Miguel, nawet jeśli pobieranie nie zostało jeszcze ukończone. Po odzyskaniu wystarczająco silnego połączenia możesz zakończyć pobieranie i kontynuować oglądanie — unikając tych niespodzianek, że przekroczyłeś limit danych.