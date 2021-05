CANAL+ ma nowe oferty filmowe i sportowe. W sam raz na Euro 2020!

CANAL+ wprowadza do sprzedaży dwie paczki kanałów, oferujące jeszcze więcej rozrywki i sportowych emocji. Ceny zaczynają się od 50 złotych za miesiąc, a sporą zachętą jest dostęp do CANAL+ Online bez dodatkowych opłat.

Jeszcze więcej rozrywki

CANAL+ dba o swoich obecnych i przyszłych klientów, dlatego wprowadziło dwie nowe paczki kanałów. Są one oferowane razem z pakietami telewizyjnymi, a ceny wydają się bardzo atrakcyjne.

Dla fanów sportu przygotowano paczkę SPORT, zawierającą kanały CANAL+ i Eleven Sports, na których można śledzić takie rozgrywki jak: PKO BP Ekstraklasa, Premier League, LaLiga, Ligue 1, Serie A, NBA, PGE Ekstraliga czy wyścigi Formuły 1. Jednak to nie wszystko: w paczce znajdują się też kanały Polsat Sport Premium z meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA.

Na nowej ofercie skorzystają też miłośnicy kina, dla których przygotowano pakiet FILM, zapewniający dostęp do CANAL+, HBO i HBO GO. Dzięki nim użytkownicy uzyskają dostęp do wielu filmów i seriali od największych wytwórni filmowych takich jak FOX, Warner Bros czy Universal oraz oryginalnych produkcji CANAL+ i HBO.

Ceny są kuszące

W celu zdobycia dostępu do nowych paczek kanałów należy wybrać jeden z czterech pakietów telewizyjnych:

Pakiet Entry+ SPORT / FILM za 50 złotych miesięcznie, oferuje 63 kanały, w tym 29 HD, 1 kolekcję VOD oraz 13 kanałów online.

Pakiet Relax+ SPORT / FILM za 69,99 złotych miesięcznie, oferuje 86 kanałów, w tym 47 HD, 11 kolekcji VOD oraz 27 kanałów online.

Pakiet Optimum+ SPORT / FILM za 89,99 złotych miesięcznie, oferuje 132 kanały, w tym 84 HD, 35 kolekcji VOD oraz 51 kanałów online.

Pakiet Extra+ SPORT / FILM za 99,99 złotych miesięcznie, oferuje 158 kanałów, w tym 104 HD, 35 kolekcji VOD oraz 62 kanały online.

Abonenci otrzymają też dostęp do serwisu CANAL+ Online bez dodatkowych opłat.

EURO 2020 w 4K!

CANAL+ nawiązało współpracę z Telewizją Polską, dzięki czemu abonenci będą mogli obejrzeć mecze UEFA EURO 2020 (z wiadomych powodów rozgrywane w 2021 roku) w najwyższej jakości obrazu 4K. Transmisje będą się odbywały na kanale TVP 4K, udostępnionym specjalnie na czas mistrzostw. Co ważne, wszyscy posiadający dekoder 4K UltraBOX+ lub moduł CAM CI+ 4K obejrzą rozgrywki w jakości 4K bez dodatkowych opłat.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej CANAL+.