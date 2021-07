Klienci T-Mobile skorzystają z 5G w kolejnych miastach

Okres wakacyjny wiąże się ze zwiększoną liczbą wyjazdów. T-Mobile chce zadbać o to, by klienci mogli korzystać z sieci 5G, niezależnie od tego gdzie się znajdą. Nowe maszty zawitały do kolejnych miast w Polsce.

W 5G dominuje T-Mobile i nie zwalnia tempa

Aktualnie wśród operatorów sieci komórkowej trwa wyścig zbrojeń. W większych miastach 5G dostępne jest już od dłuższego czasu, jednak te mniejsze walczą o zainteresowanie któregoś z operatorów. Play zapowiedział, że do końca lipca zostanie numerem jeden wśród dostawców 5G. Plus obejmuje już zasięgiem sieci piątej generacji 13 milionów mieszkańców naszego kraju.

T-Mobile nie pozostaje obojętne na kroki swojej konkurencji. Dziś pojawiła się informacja o kolejnych miastach, w których możemy cieszyć się szybkim internetem. Na liście znalazły się takie miasta jak: Toruń, Bydgoszcz, Lublin, Radom, Białystok, Tarnów, Olsztyn, Chełm czy Nowy Sącz.

W Polsce sieć 5G wciąż nie może rozwinąć pełnych skrzydeł ze względu na możliwość wykorzystania jedynie pasma 2100 MHz i 2600 MHz. Ten zakres wykorzystywany był wcześniej przez 4G LTE. Wszyscy operatorzy zapewne z niecierpliwością czekają na aukcję częstotliwości z zakresu 3,4 GHz – 3,8 GHz, które zagwarantują nową jakość dostarczanych usług.

5G w T-Mobile dostępne w turystycznych miejscowościach

Niestety, bardzo często wakacyjne wyjazdy kojarzą się z ograniczonym dostępem do internetu. Związane jest to nie tylko ze słabym zasięgiem, ale także niskimi prędkościami transferu danych. Klientów T-Mobile te problemy powoli przestają dotyczyć, dzięki pojawieniu się sieci 5G w miastach takich jak: Zakopane, Koszalin, Puck i Ełk.

Mapa zasięgu 5G dostępna na stronie wciąż operatora wciąż nie obejmuje nowych lokacji (źródło: T-Mobile)

Magentowi nie zapomnieli również o miastach, w których sieć piątej generacji jest już dostępna od dłuższego czasu. Dzięki nowym nadajnikom zasięg rozszerzono na terenie Warszawy, Gdańska, Gdyni, Poznania i Kielc. T-Mobile może pochwalić się 1800 stacjami obecnymi na terenie całego kraju. Jeśli sytuacja wciąż będzie tak dynamiczna, to biorąc pod uwagę nadajniki wszystkich operatorów, już niedługo będzie łatwiej wymienić miasta, w których 5G wciąż nie ma.

Nie należy zapominać, że samo rozszerzanie zasięgu sieci 5G nie wystarczy, by zyskać kolejnych klientów. Oferty operatorów na rynku stają się coraz bardziej atrakcyjne.