Nowa oferta Plusha z internetem 5G w bardzo przystępnej cenie

Klienci firm telekomunikacyjnych coraz częściej poszukują jak najkrótszych umów z jak największym pakietem internetu. Nowa oferta Plusha wychodzi takim osobom naprzeciw. Nowe plany abonamentowe są dostępne z umową na czas nieokreślony, jak i dają możliwość korzystania z nowoczesnej sieci 5G.

Dostęp do 5G nie jest niczym zaskakującym w ofercie Plusha. Jego klienci mogą korzystać z dobrodziejstw tej technologii od ponad roku. Co więcej, jako że marka Plush należy do Polkomtela, czyli operatora Plusa, może się ona pochwalić identycznym zasięgiem sieci 5G, który obejmuje już ponad 13 mln mieszkańców Polski. Zasięg dla poszczególnych technologii można sprawdzić na dedykowanej stronie sieci Plus.

Nowa oferta Plusha

Dla klientów, którzy unikają stałych zobowiązań, Plush przygotował ofertę na czas nieokreślony już za 25 złotych miesięcznie, w której otrzymają odnawiany co miesiąc 15 GB pakiet internetu. Aby jednak zachęcić swoich użytkowników do jak najdłuższego korzystania ze swojej oferty, sieć po 24 miesiącach trwania umowy dokłada dodatkowe 20 GB. Pozostałe warunki abonamentu oraz cena pozostaną bez zmian.

Równie tani plan taryfowy, tj. z opłatą w wysokości 25 złotych za każdy miesiąc (po rabatach), ale już przy umowie terminowej na okres 24 miesięcy, zawiera pakiet 20 GB internetu. Nieco bardziej wymagający użytkownicy nie zostali jednak przeoczeni przez sieć. Internet zapewniający łączność 5G jest dostępny w taryfach już od 30 złotych miesięcznie – za taką kwotę klient dostanie pakiet 30 GB. Gdyby taka ilość danych okazała się niewystarczająca, nowa oferta Plusha zawiera także abonament z 5G za 50 złotych miesięcznie z pakietem 60 GB.

Osoby, które skorzystają z nowej oferty Plusha, nie muszą się martwić również o limity dotyczące rozmów czy też smsów – we wszystkich planach taryfowych te nie obowiązują. Podejmując decyzję, który pakiet internetu będzie odpowiadał Waszym potrzebom, możecie odliczyć gigabajty zużywane przy korzystaniu z Facebooka, Messengera, Instagrama czy WhatsAppa – sieć daje nielimitowany transfer podczas korzystania z tych aplikacji.

Co ważne, Plush nagradza klientów posiadających już inne zobowiązania. Osoby, które zawarły umowę na co najmniej dwa dowolne abonamenty, otrzymają rabat w wysokości 4,99 złotych na każdą kartę. Co ważne, abonamenty można dowolnie łączyć – operator daje tu pełną dowolność.