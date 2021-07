Zwiastun Galaxy Z Fold 3 sugeruje, że współczesne smartfony nie są wystarczająco dobre

Swego czasu mieliśmy do wyboru mnóstwo rodzajów telefonów: od urządzeń z klapką, przez sprzęty z pełną klawiaturą po klasyczną już bryłę smartfona z dużym ekranem. Samsung utrzymuje, że idzie lepsze.

Dobry smartfon, czyli jaki?

Najnowsza zapowiedź konferencji Galaxy Unpacked zabiera nas na krótką wycieczkę w historię sprzętów mobilnych. Najpierw korzystało się z dużych i ciężkich telefonów z małym ekranem, których nie sposób było wcisnąć do kieszeni, więc by mieć je przy sobie, należało zaopatrzyć się w specjalną kaburę wieszaną na pasku od spodni (kto to pamięta?). Później przyszedł czas na urządzenia z klapką oraz sprzęty z pełną klawiaturą. Następnie na salony nieśmiało zaczęły wchodzić smartfony z coraz większymi ekranami, by obecnie doprowadzić do sytuacji, w której „mały telefon” to taki, który ma ekran poniżej 6 cali.

Reklama

Samsung w swoim spocie podkreśla, że w swoim czasie, każdy z typów tych urządzeń był na swój sposób dobry. Jednak nie na tyle dobry, by branża zatrzymała się na jednym z nich. Koreańczycy wychodzą z założenia, że oto stoimy właśnie przed kolejną wielką zmianą: ze „zwykłych” smartfonów na takie z rozkładanymi ekranami. Klip ukazuje na końcu pewne elementy składanego Galaxy Z Fold 3, w stylizacji niemal wyciągniętej wprost z „Incepcji”. Jak widać, Samsung naprawdę ma nadzieję na to, że najnowszy sprzęt jego produkcji bardziej spopularyzuje ten wciąż bardzo świeży segment rynku mobilnego.

11 sierpnia wielka impreza Samsunga

Za jakieś dwa tygodnie będziemy mogli przekonać się, co takiego Samsung przygotował na Galaxy Unpacked, skoro tak mocno podkreśla znaczenie nowego Galaxy Z Fold 3. Oprócz tego smartfona, powinniśmy zobaczyć także Galaxy Z Flip 3, zegarki Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 4 Classic oraz słuchawki Galaxy Buds 2. Zegar odlicza czas do konferencji, a my już nie możemy doczekać się tych nowości!