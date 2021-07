Wygląda na to, że czas ładowania Samsunga Galaxy Z Flip 3 będzie udręką dla użytkowników…

Najnowsze smartfony Samsunga są tuż za rogiem. Konferencja Galaxy Unpacked 2021 odbędzie się już 11 sierpnia, a zadebiutować na niej mają słuchawki bezprzewodowe, nowe smartwatche oraz, przede wszystkim, dwa składane smartfony – Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Według nieoficjalnych informacji, ten ostatni ma zaoferować bardzo przeciętny czas pracy na baterii oraz dość wolne, jak na dzisiejsze standardy, ładowanie.

Galaxy Z Flip 3 ma zaoferować ładowanie 15 W

Choć składane smartfony Samsunga wciąż ewoluują, zmiany są widoczne o wiele bardziej w serii Galaxy Z Fold, aniżeli w Galaxy Z Flip. Świetnie obrazuje to najnowsza informacja, dotycząca baterii w nadchodzącej „puderniczce” koreańskiego giganta.

Według niej, w Samsungu Galaxy Z Flip 3 nie zastaniemy ani większej baterii, ani szybszego ładowania. Będzie to więc, identycznie jak w poprzedniku, akumulator o pojemności 3000 mAh, ładowany z maksymalną mocą 15 Watów.

Samsung Galaxy Z Flip 3 5G (źródło: GizNext)

Obie te wartości nie robią raczej na nikim wrażenia w czasach, gdy Xiaomi dzieli zaledwie kilka miesięcy od wprowadzenia na rynek smartfona obsługującego ładowanie z mocą 200 W. Dziś nawet smartfony Apple, które nie grzeszą superszybkimi ładowarkami, są w stanie uzupełnić energię w akumulatorze za pomocą 20-watowego adaptera.

Bateria 3000 mAh co prawda nie powinna sprawiać dużego kłopotu posiadaczom Galaxy Z Flip 3, ponieważ smartfon ma zostać wyposażony w procesor Snapdragon 888 wykonany w litografii 5 nm. Jest to układ bardziej energooszczędny niż Snapdragon 865 Plus, który znalazł się we wnętrzu zeszłorocznego modelu. Z drugiej strony, nowy Z Flip ma zostać wyposażony w ekran o odświeżaniu 120 Hz, co zwiększy jego zapotrzebowanie na prąd.

Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 (fot. evleaks)

Fold lepszy od Flipa

Warto również wspomnieć o tym, że Galaxy Z Fold 3, który ma zadebiutować na tym samym wydarzeniu, powinien zaoferować ładowanie o mocy 25 Watów. W porównaniu z wartościami osiąganymi przez inne urządzenia, wciąż jest to niewiele, lecz to wynik o wiele lepszy niż to, co zaoferuje nam Galaxy Z Flip 3. W dodatku, otrzyma on również większy akumulator o pojemności 4400 mAh, co z pewnością zapewni mu lepszy czas pracy na jednym ładowaniu.

Miejmy nadzieję, że nowe składane smartfony Samsunga okażą się być na tyle udane, że wolne ładowanie będzie ich jedyną zauważalną wadą.