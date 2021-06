Słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 będą dostępne w świetnych kolorach!

Premiera słuchawek Samsung Galaxy Buds 2 odbędzie się, zgodnie z przewidywaniami, już jutro, tj. 28 czerwca. Właśnie dowiedzieliśmy się, jak odświeżony model słuchawek TWS Samsunga wygląda oraz w jakich kolorach będzie można go kupić.

Samsung Galaxy Buds, czyli pierwsze, prawdziwie bezprzewodowe słuchawki marki Samsung, zadebiutowały w 2019 roku. Mimo upływu czasu, to wciąż jedne z najciekawszych propozycji w swojej półce cenowej, głównie za sprawą wysokiego komfortu użytkowania i całkiem niezłego dźwięku, oczywiście jak na cenę i kategorię produktu.

Reklama

Po dwóch latach przyszła pora na lekkie odświeżenie modelu. Miłośnicy koreańskiej marki, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup słuchawek bezprzewodowych, powinni być zadowoleni.

fot. via 91mobiles.com

Kolory przede wszystkim

W porównaniu do poprzednika, nieco zmieni się paleta kolorystyczna słuchawek. Nowy model, Galaxy Buds 2, dostępny będzie w kolorze czarnym, białym, zielonym i fioletowym. Delikatnemu odświeżeniu uległa również bryła słuchawek, a także, jeśli dać wiarę pierwszym grafikom, wykończenie, które w nowym modelu będzie błyszczące.

fot. via 91mobiles.com

Samsung Galaxy Buds 2 – garść informacji technicznych

Od strony technicznej, nowe słuchawki Samsunga wyposażone zostały w dwa mikrofony na każdą, czujnik zbliżeniowy, bazujący na podczerwieni i punkty styku z ładowarką, by móc zaczerpnąć energii z etui. Samsung Galaxy Buds 2 korzystają z Bluetooth 5.0, a wspierane kodeki to SBC, AAC i SSC. W przeciwieństwie do wyższych modeli słuchawek TWS Samsunga, nie znajdziemy tutaj aktywnej redukcji szumów otoczenia.

fot. via 91mobiles.com

Premiera Samsung Galaxy Buds 2, najprawdopodobniej, już jutro.

Czekacie?