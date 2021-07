Oto seria Motorola Edge 20 w całej okazałości. Są też ceny europejskie ceny

To było do przewidzenia. Wczoraj poznaliśmy datę premiery serii Motorola Edge 20, a już dziś możemy zobaczyć ją w całej okazałości. Co więcej, poznaliśmy też europejskie ceny nadchodzących smartfonów legendarnej marki.

Motorola wystarczająco jasno dała do zrozumienia, że zaprezentuje serię Edge 20 już 5 sierpnia 2021 roku. Spodziewaliśmy się zatem, że jeszcze przed oficjalną premierą do sieci wyciekną kolejne doniesienia na temat nadchodzących smartfonów. I faktycznie tak się stało – dzięki temu możemy podziwiać je w całej okazałości. Co więcej, jednocześnie pojawiły się też informacje na temat ich cen w Europie.

Oto seria Motorola Edge 20 w całej okazałości. Są też europejskie ceny

Seria Motorola Edge 20 będzie składała się z trzech smartfonów: modeli Edge 20 Lite, Edge 20 i Edge 20 Pro. Pierwszy z ww. zaoferuje 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz procesor MediaTek Dimensity 720 ze zintegrowanym modemem 5G, a także 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD.



Motorola Edge 20 Lite (źródło: TechnikNews)

Ponadto specyfikacja Motorola Edge 20 Lite obejmie aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i zestaw 108 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do pomiaru głębi na panelu tylnym oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 30 W. Całość, podobnie jak pozostałe dwa smartfony z serii, będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11.

Motorola Edge 20 również otrzyma 6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+, aczkolwiek podobno będzie on mógł odświeżać obraz z częstotliwością nawet 144 Hz, jak gamingowe smartfony! Specyfikacja tego modelu obejmować ma też procesor Qualcomm Snapdragon 778G wraz z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD.



Motorola Edge 20 (źródło: TechnikNews)

Ponadto smartfon ten zaoferuje 32 Mpix aparat na przodzie i trio 108 Mpix + 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle. Co ciekawe, wcześniej mówiło się, że trzeci będzie pełnił rolę tzw. teleobiektywu, więc nie mamy pewności, która informacja pokryje się z prawdą. Całość (z modułem NFC) zasili akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą 30 W ładowania przewodowego. Według nieoficjalnych informacji, model ten ma kosztować w Europie 499 euro (równowartość ~2300 złotych).

Ostatni smartfon z serii Motorola Edge 20 – Edge 20 Pro będzie można nazywać flagowym, ponieważ zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Na jego renderach widać też aparat o budowie peryskopowej – w przeszłości mówiło się, że zapewni on 5x zoom.



Motorola Edge 20 Pro (źródło: TechnikNews)

Pozostała specyfikacja Motorola Edge 20 Pro ma być podobna do listy parametrów modelu Edge 20, z wyjątkiem akumulatora – w tym przypadku jest mowa o pojemności 4500 mAh. Smartfon rzekomo będzie kosztował w Europie 699 euro (~3200 złotych).