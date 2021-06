Po takiej dawce informacji będziecie już wiedzieć, czy kupicie nową Motorolę Edge

Motorola w pocie czoła pracuje nad prawdopodobnie najważniejszą serią smartfonów w swojej ofercie. Rodzina Motorola Edge 2 będzie składała się z w sumie czterech modeli, z czego aż trzy mogą trafić do Europy, a zatem i do Polski. Już teraz możesz sprawdzić, czy któryś z nich może być Twoim następnym „daily driverem”.

Premiera nowej generacji serii Edge musi zbliżać się ogromnymi krokami, bowiem mówi się o niej coraz częściej i więcej. Najnowsze doniesienia nie pozostawiają jednak już żadnego pola do domysłów – do sieci wyciekła bowiem szczegółowa specyfikacja smartfonów z rodziny Motorola Edge 2.

Przekonaj się, czy nowa Motorola Edge 2 spełni Twoje oczekiwania

Jak zostało wspomniane, seria Motorola Edge 2 będzie składała się w sumie z czterech modeli, ale jeden z nich (o oznaczeniu kodowym „Berlin NA”) jest przeznaczony wyłącznie na rynek północnoamerykański, dlatego całkowicie go pominiemy.

Zapowiada się na to, że rola flagowca przypadnie modelowi o oznaczeniu kodowym „PStar” a.k.a. „Sierra”. Zostanie on wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, ekranowym czytnikiem linii papilarnych i centralnie umieszczonym otworem na aparat do selfie i rozmów wideo. Ten ostatni tylko w wersji chińskiej będzie miał rozdzielczość 16 Mpix, natomiast na pozostałych rynkach już 32 Mpix.

Sercem tego smartfona ma być procesor Qualcomm Snapdragon 870, a do tego na rynku pojawią się konfiguracje z 6 GB, 8 GB i 12 GB RAM oraz 128 GB i 256 GB pamięci wbudowanej. Ponadto na pokładzie tej Motki znajdą się też akumulator o pojemności 4500 mAh, Android 11, dedykowany klawisz do uruchamiania Asystenta Google, głośnik mono i potrójny aparat na panelu tylnym: 108 Mpix + 16 Mpix (ultraszerokokątny i do zdjęć makro) + 8 Mpix (teleobiektyw) z 5x zoomem.

Motorola Edge (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Średniopółkowa Motorola Edge 2 o oznaczeniu kodowym „Berlin” zaoferuje identyczny wyświetlacz, a do tego też procesor Qualcomm Snapdragon 778G, 6 GB lub 8 GB RAM, 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej, aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie, akumulator o pojemności 4000 mAh, system Android 11, klawisz do uruchamiania Asystenta Google, głośnik mono i zestaw aparatów 108 Mpix + 16 Mpix (ultraszerokokątny z trybem makro) + 8 Mpix (teleobiektyw) z 3x zoomem na tyle.

Najniżej pozycjonowany smartfon z rodziny, który prawdopodobnie zadebiutuje na rynku jako Motorola Edge 20 Lite, ma z kolei oferować wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i okrągłym otworem na 32 Mpix aparat w centralnej części, procesor MediaTek Dimensity 720, od 6 GB do 8 GB RAM, 128 GB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 4000 mAh, system Android 11, klawisz do uruchamiania Asystenta Google, baterię o pojemności 5000 mAh oraz potrójny aparat na panelu tylnym: 108 Mpix + 8 Mpix (ultraszerokokątny, także do zdjęć makro) + 2 Mpix czujnik głębi.

Jak widać, seria Motorola Edge 2 nie ma już praktycznie przed nami żadnych tajemnic. Nie pozostaje nam nic, jak tylko czekać na oficjalną premierę, która prawdopodobnie czai się tuż za rogiem.