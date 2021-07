Seria Motorola Edge 20 zadebiutuje oficjalnie już w przyszłym tygodniu

W ostatnich tygodniach seria Motorola Edge 20 zdążyła zdradzić niemal wszystkie informacje na swój temat, zatem oficjalna premiera pozostawała kwestią czasu. Teraz także jej data nie jest już tajemnicą – wiemy, kiedy producent zaprezentuje swoje nowe smartfony z topowej linii produktowej.

Kiedy zadebiutuje seria Motorola Edge 20? Jest oficjalna data prezentacji nowych smartfonów

W kwietniu minął rok od premiery linii Motorola Edge i wtedy nic nie wskazywało na rychłą prezentację jej kolejnej odsłony. Pierwsze informacje na temat rodziny Motorola Edge 20 pojawiły się dopiero w czerwcu i bardzo szybko poznaliśmy niemal wszystkie tajemnice tej serii, co z kolei sugerowało, że zostanie ona zaanonsowana już wkrótce.

I faktycznie tak się stanie. Na oficjalnym profilu marki Motorola w chińskim serwisie społecznościowym Weibo opublikowano zapowiedź prezentacji nowych produktów, którą zaplanowano na 5 sierpnia 2021 roku. Co prawda producent nie powiedział wprost, że tego dnia pokaże na chińskim rynku serię Motorola Edge 20, ale wydaje się to praktycznie pewne, ponieważ na horyzoncie nie widać innych smartfonów.

Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że seria Motorola Edge 20 w pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana w Chinach, a dopiero później Lenovo wprowadzi ją na inne rynki. Niewykluczone, że „po drodze” producent zdecyduje się zmienić nazwy wchodzących w skład tej rodziny modeli. Nie byłoby to niczym nowym, bowiem dostępna w Chinach Motorola Edge S sprzedawana jest m.in. w Polsce jako Motorola Moto G100.

Dla przypomnienia, seria Motorola Edge 20 składać się będzie z trzech modeli. Zostaną one wyposażone m.in. w procesory z modemami 5G (Snapdragon 870, Snapdragon 778G lub MediaTek Dimensity 700), aparaty główne o rozdzielczości 108 Mpix, akumulatory o pojemności od 4000 mAh do 5000 mAh, wyświetlacze z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 90 Hz lub 120 Hz oraz 32 Mpix aparaty na przodzie.

źródło: @OnLeaks, Pricebaba

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać Motorola Edge 20. Design pozostałych dwóch modeli wciąż pozostaje tajemnicą, ale można się spodziewać dużego podobieństwa między całą trójką.