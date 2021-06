Ponad 200 GB internetu na wakacje w Plush! Jak włączyć pakiety?

Plush ma coś specjalnie na rozpoczynające się niebawem wakacje – pokaźne 200 GB internetu w niewygórowanej cenie.

201 GB internetu w trzech pakietach

Wakacje to czas, w którym zwykle więcej czasu przebywamy na świeżym powietrzu, z dala od zasięgu sieci Wi-Fi. Nic więc dziwnego, że pakiety internetowe potrafią wtedy topnieć w oczach. Plush ma na to sposób – oferuje trzy pakiety po 67 GB (w sumie 201 GB) za 20 złotych. Promocja aktywowana jest raz, ale pakiety uruchamiane są co 30 dni, więc nie będziemy mieli możliwości wykorzystania całej puli 201 GB od samego początku. Zamiast tego, każdego miesiąca dostaniemy 67 GB. Niewykorzystane gigabajty z 30-dniowego pakietu nie przechodzą na kolejny.

Nawet płacąc za trzy 67-gigabajtowe pakiety wspomniane 20 złotych, mamy do czynienia z bardzo dobrą promocją, bo cena jednego gigabajta spada w takim układzie dosłownie do poziomu groszy. Warto więc zastanowić się nad aktywacją. Promocja jest dostępna do 30 września.

200 GB internetu w Plush? W sam raz na lato!

Jak aktywować pakiety?

Wystarczy udać się do aplikacji Mobilny Plus Online lub uruchomić go za pomocą kodu *136*11*9210#. Trzeba tylko pamiętać, że promocja przeznaczona jest dla klientów korzystających z taryf Nowy Plush, Plush na Kartę oraz Plush bez limitu. Przyznanych pakietów internetowych nie da się wykorzystać w roamingu międzynarodowym.